Viggo Mortensen quiere el control creativo: «No haré una película a menos que tenga el montaje final»

El celuloide vive quizás, uno de los momentos más complicados para sacar una película adelante. Sobre todo, si los cineastas quieren tener el control creativo final sobre los proyectos. Una situación que se escenifica a la perfección este año, viendo lo que le ha costado a Francis Ford Coppola crear su Megalópolis o a Kevin Costner ejecutar sus saga del oeste Horizon: An American Saga. Ambos han tenido que poner mucho dinero de su propio bolsillo porque ninguna gran major quería arriesgarse con sus ideas, en un mercado de exhibición muy debilitado tras la pandemia. Sobre ese control y libertad se ha querido pronunciar ahora el actor Viggo Mortensen, quien este año ha estrenado en nuestro país Hasta el fin del mundo, su segunda cinta como realizador. Su carrera como autor no podía haber comenzado mejor y sin embargo, las buenas críticas de sus primeras obras no le van a acarrear facilidades en la financiación de su nuevo largometraje, sino más bien todo lo contrario.

Con orígenes daneses y criado en Argentina, Mortensen ha configurado una carrera increíble desde que apareciese por primera vez como actor en un capítulo de Miami Vice. Pero sin duda, su salto a la fama internacional nació con la trilogía de El señor de los anillos y su papel como Aragorn. Eso sí, antes de caminar por la Tierra media, el tres veces nominado al Oscar ya se había puesto a las órdenes de Peter Weir, Sean Penn, Brian De Palma, Tony Scott, Jane Campion, Ridley Scott o Gus Van Sant. Cineastas increíbles con los que iría forjando su propia visión como narrador, pero que tardaría más de la cuenta en materializarse en una ópera prima. En 2020, el actor estrenó Falling, bajo el aplauso unánime del público y tras tres años, pudo proyectar el western Hasta el finde del mundo en las salas. Ninguna de las dos ha tenido una gran distribución fuera del territorio norteamericano, aunque esto podría cambiar con la que será su tercera película como director. Un proyecto que tendrá unas dimensiones mucho más grandes que los dos filmes anteriores, enfrentándolo a desafíos en el campo de la financiación. Pero a pesar de las complicaciones económicas, este incipiente realizador no quiere perder el control sobre el material final de su trabajo.

Viggo Mortensen: su nueva película

Por el momento, Viggo Mortensen sólo tiene agenciado en el futuro la narración del documental Biosfera oscura. No obstante, esa liberación de su lado interpretativo viene de la mano del duro trabajo que tiene por delante para conseguir filmar su nuevo proyecto. Sin todavía un título o sinopsis oficial, el protagonista de Una historia de violencia ha dado algunas pistas sobre su último trabajo como director.

«Se trata sólo de lenguas indígenas, no tiene personajes blancos y no habrá estrellas de cine, sólo muchísimos caballos», explicaba Mortensen. Además, reveló que el subgénero que manejaría sería el coming of age: «Estoy convencido de que tendrá un gran atractivo, porque es una historia universal sobre la mayoría de edad de un adolescente». Durante la conversación, el que diese vida al Capitán Alatriste en la gran pantalla, compartió igualmente cómo ésta era una idea que tenía desde hace tiempo, pero que había tenido que hacer antes sus dos películas anteriores para demostrar primero que podía dirigir y después, verificar que era capaz de trabajar con «paisajes y caballos». Contrariamente a lo que podría parecer, su experiencia no parece demostrar a los productores que el riesgo monetario es algo que merece la pena:

«La gente que aporta dinero es muy conservadora. Cada vez es más difícil mantener el control creativo y no haré una película a menos que tenga el montaje final. Es complicado, pero sé que funcionará. Sólo es cuestión de convencer a alguien para que invierta en ello», le confesaba finalmente Mortensen a Variety.

La mala experiencia de ‘Trece vidas’

Por último, Viggo Mortensen expresó su tristeza por aquellos grandes trabajos que terminan sentenciados a ser una exclusiva del streaming, cuando su destino prioritario y principal debía haber sido una sala de cine. Como por ejemplo sucedió con Trece vidas, la historia real que protagonizó junto a Colin Farrell bajo las órdenes de Ron Howard: «Se suponía que se estrenaría en miles de cines en todo el mundo, pero luego Amazon compró MGM (Metro Goldwyn Mayer) y decidieron ponerla en el streaming, lo cual fue triste. Es una de sus mejores películas».

Por el momento se desconoce cuando podría llegar el nuevo trabajo como director de Viggo Mortensen. Hasta entonces, los espectadores pueden ver Falling en las plataformas de Movistar + y Filmin.