Tráiler de ‘A Working Man’: Jason Statham es un trabajador duro de pelar en lo nuevo de David Ayer

El renacimiento profesional de Jason Statham pasa por lo que siempre se le dio mejor: repartir golpes. Con ello, la Amazon MGM (Metro Goldwyn-Mayer) Studios nos trae el primer tráiler de su nueva película, A Working Man. Una cinta que se nutre de la novela homónima de Chuck Dixon y que cuenta con un guion adaptado por otra otrora estrella del cine de acción, Sylvester Stallone. Lo que el adelanto ofrece es lo que todo fan del intérprete británico desea y esto, no es otra cosa que una historia de venganza contra unos criminales, quienes se han topado con un trabajador con un oscuro pasado militar.

A working Man marca la segunda colaboración entre el actor y el director, David Ayer. El dúo rodó en 2024 Beekeeper: El protector, también para la MGM. Esta, a pesar de sus críticas mayormente negativas demostró que la figura de Statham todavía tiene un largo recorrido por las salas y que por supuesto, Ayer sabe atrapar a la audiencia con su forma de rodar dentro del género. Con un presupuesto de 40 millones de dólares, Beekeeper logró recaudar unos 153 millones en un thriller de venganza donde compartió elenco con Josh Hutcherson (Los juegos del hambre), Emmy Raver-Lampman (The Umbrella Academy), Bobby Naderi (Dotty & Soul), Phylicia Rashad (Creed) y Jeremy Irons (El reino de los cielos). Ahora desde Amazon y la MGM esperan que la pareja director/actor vuelvan a generar un negocio redondo en lo que parece otra producción con un presupuesto parecido a su anterior trabajo. Del mismo modo, este héroe de acción de 57 años viene de recuperar su papel de Shaw en la franquicia Fast & Furious y de protagonizar el éxito incontestable de hace dos veranos, Megalodón 2: La fosa. Toda una serie de ítems que vienen a dilucidar y prometer un optimista futuro resultado para su mercado de exhibición.

¿De qué trata ‘A Working Man’?

La sinopsis oficial de A Working Man dice lo siguiente: «Levon Cade ha dejado atrás su profesión para ser «honrado» y trabajar en la construcción. Quiere vivir una vida sencilla y ser un buen padre para su hija. Pero cuando Jenny, la hija adolescente de su jefe, desaparece, se ve obligado a volver a emplear las habilidades que le convirtieron en una figura legendaria en el oscuro mundo de las operaciones encubiertas. Su búsqueda de la chica desaparecida le introducirá hasta el corazón de una siniestra conspiración criminal, creando una reacción en cadena amenazante para su nueva forma de vida». Desde luego, la mezcla de Ayer, con Stallone y Statham no podía tener como resultado algo que no fuese tan radicalmente violento y vinculado a la cultura norteamericana y a los arcos de redención.

Aparte de Statham, el filme está coprotagonizado por David Harbour (Stranger Things), Emmett J Scanlan (La caza), Jason Flemyng (Lock & Stock), Alana Boden (Uncharted) y el recurrente actor de Ayer, Michael Peña. El actor de ascendencia mexicana se reúne con el realizador, más de una década después de Corazones de acero y Sin tregua, su primer proyecto juntos estrenado en el ya lejano 2012.

La agenda de David Ayer está casi más apretada que la de su protagonista principal, quien en realidad para este 2025 sólo tiene programado su estreno en Fast X: Parte 2, la conclusión de la saga de la eterna franquicia de Vin Diesel. Ayer, quien fue uno de los guionistas de la primera A todo Gas, tiene por delante toda una serie de películas en desarrollo. Entre ellas, el thriller de supervivencia In the Heart of the Beast con Damien Chazellle (La la land) como productor ejecutivo. Más complicado parece su ansiado remake de Doce en el patíbulo, el cual lleva varios años estancado en una larga preproducción. Ayer comenzó su carrera como guionista bajo el paraguas de proyectos como Training Day y cosechando éxitos en la dirección como Dueños de la calle. Corazones de acero fue su gran éxito comercial que lo catapultó a liderar Escuadrón suicida. Desgraciadamente, esta fue un fracaso para la crítica, achacando el director el problema al corte final impuesto por Warner.

A Working Man llegará a los cines norteamericanos el próximo 28 de marzo, pues Amazon y MGM tienen previsto el estreno en cines de una gran parte de sus títulos, antes de que estos recalen en la plataforma de Prime Video. En España todavía no tiene una fecha oficial para su llegada a las salas, aunque perfectamente aquí podría tener una ventana directa al streaming.