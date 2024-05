Tráiler de ‘The Shrouds’: David Cronenberg vuelve con la ciencia ficción más tétrica

The Shrouds, la nueva película de David Cronenberg, acaba de presentar su primer tráiler antes del preestreno en el Festival de Cine de Cannes. Supone el reencuentro del canadiense con el actor Vincent Cassel, más de una década después de que éste formase parte del reparto secundario de Promesas del este en 2007 y de Un método peligroso en 2011. El breve material promocional nos presenta a Vincent Cassel como un marido afligido por la profanación de la tumba de su esposa, descubriendo que el perpetrador del acto lo estaba espiando a través de ella.

El tráiler no revela demasiado, pero establece un tono de thriller emocionante para la película, la cual compite en la sección oficial de la croisettte. Cronenberg nunca se ha casado del todo con ningún género, pero el terror y la ciencia ficción siempre han sido dos máximas en las que su imaginario ha brillado con frecuencia, por lo que sus fans no pueden estar más contentos de que esta mezcla vuelva a estar presente en una historia firmada por el hombre que ha creado relatos como Crash y Una historia de violencia.

¿De qué trata ‘The Shrouds’?

Por lo que conocemos, The Shrouds sigue a Karsh, uno hombre de negocios entrado en la cincuentena que se muestra inconsolable desde la trágica muerte de su esposa. Para afrontar la desdicha crea GraveTech, una tecnología revolucionaria y controvertida que permite a los vivos controlar y comunicarse con los muertos a través de un sudario. Todo cambia cuando una noche la tumba de su esposa junto a otras, es profanada. Karsh se propondrá localizar a los perpetradores del crimen. El concepto tan creativo como tétrico, parece que no podría nacer de otra mente que no fuese la del dos veces nominado al Globo de Oro, quien ya profundizó en la idea que el mismo ha firmado también como guionista:

«La mayoría de los rituales funerarios tratan de evitar la realidad de la muerte y la realidad de lo que sucede a un cuerpo. Yo diría que en nuestra película esto es una inversión de la función normal de un sudario. Aquí se trata de revelar más que de ocultar». Cronenberg explicó además que aunque el título de la película en su traducción literal signifique «cubrir y esconder», en The Shrouds, las mortajas son representadas aquí por las cámaras digitales, permitiendo ver los cadáveres pudriéndose en la tumba, en cierto sentido, manteniendo la conexión de uno con sus difuntos en algún sentido, viva. Una idea concebida y escrita a través de un sentimiento personal y experiencial, ya que como confesó anteriormente, el director revelo que escribió la película mientras experimentaba el dolor por la pérdida de su esposa, la cual falleció hace siete años. «Fue una exploración para mi porque no fue sólo un ejercicio técnico, fue un ejercicio emocional», terminaba de explicarle a la prensa.

Reparto y fecha de estreno

Además de Vincent Cassel, en The Shrouds Cronenberg contará con Diane Kruger en el papel de Becca, Guy Pearce como Maury, Sandrine Holt como Soo-Min, Elizabeth Saunders interpretando a Gray Foner, Jennifer Dale es Myrba Skitbik, Eric Weinthal como el Dr. Hofstra y Steve Switzman como el Dr. Jerry Eckler.

Nominada a la Palma de Oro a la Mejor película, Cronenberg competirá contra otras producciones de la talla de Anora de Sean Baker, Emilia Perez de Jacques Audiard, Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos, Parthenope de Paolo Sorrentino y Megalópolis, la esperada cinta de Francis Ford Coppola, entre otras. The Shrouds se proyectará en el certamen el próximo 20 de mayo y todavía se desconoce su fecha de estreno oficial, a la espera que presumiblemente llegue a las salas a finales de año para competir en el circuito final de los galardones más relevantes.

La última aparición de Cronenberg en Cannes

La última vez que pudimos ver al cineasta en la competencia francesa fue con Crímenes del futuro. Un filme que mezclaba el terror con la ciencia ficción a través de un reparto espectacular comandado por Viggo mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart. Actualmente, disponible en la plataforma de Movistar +, la arriesgada propuesta recibió críticas mixtas derivadas de la propia inercia narrativa que siempre ha despertado Cronenberg como autor. Por el momento, lo que se descubre en el tráiler de The Shrouds es bastante más convencional y accesible que su anterior historia llena de mutaciones y transformaciones transgresoras.