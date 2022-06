Tráiler de ‘El retorno de las brujas 2’: Las hechiceras vuelven a estar libres

Por fin, El retorno de las brujas 2 ya tiene tráiler, aunque tristemente hemos podido comprobar en el adelanto que Jason Marsden no le pondrá su voz al felino Thackery Binx como sucediese en la cinta original. Tampoco estará Birch y su versión adulta debido a problemas en la agenda, en cambio y para deleite de los fans, el trío original de brujas; Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy.

En la primera película, la maldición de Binx se rompe gracias a los tres niños que luchan contra las hermanas Sanderson en Salem. Antes, este era un humano maldecido por las malvadas brujas, convirtiéndose de este modo en un gato negro para siempre. Todavía es demasiado pronto para saber si este felino es una vez más Binx, pero teniendo en cuenta los acontecimientos del pasado y la ausencia de Marsden es de esperar que se trate de una nueva víctima. Las nuevas caras que tendrán una buena presencia en El retorno de las brujas 2 serán Whitney Peak (Gossip Girl), Lilia Buckingham (Dirt) y Belissa Escobedo (American Horror Stories). Estas serán las nuevas tres adolescentes que deberán enfrentarse a las hechiceras durante Halloween, después de que sean liberadas una vez más. Los sucesos de esta secuela transcurren 29 años después de los acontecimientos del filme original.

Como añadido, la historia se ha actualizado a los tiempos que corren y entre su reparto encontraremos a Kornbread “The Snack” Jeté, Ginger Minj y Kahmora Hall como un trío de drag queens que se hace pasar por las hermanas Sanderson. Completando el reparto están Hannah Waddingham (Ted Lasso), Tony Hale y Sam Richardson (Veep) y Froy Gutiérrez (Teen Wolf). La sinopsis oficial es la siguiente:

“Han pasado 29 años desde que alguien encendió la vela de la Llama Negra y resucitó a las hermanas del siglo XVII y ahora, están buscando venganza. La solución pasa porque tres estudiantes de instituto eviten que las bruas causen un nuevo tipo de caos en Salem antes de la amanecer de la víspera de Halloween”.

El retorno de las brujas 2 estará dirigida por Anne Fletcher, responsable de otras comedias románticas como 27 vestidos o La proposición y que, en los últimos años ha dirigido varios episodios de la aclamada serie This is Us. El guion corre a cargo de Jen D’Angelo, escritora de shows televisivos como Workaholics, Young Rock o Happy Together. La película se estrenará directamente en la plataforma de Disney + el 30 de septiembre, un mes antes de Todos los Santos.