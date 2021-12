Dentro de unos días terminará este año y llega el momento de hacer balance sobre las mejores series del 2021. Por eso, hemos elegido estas 7 series que nos parecen las más sobresalientes del año: Mare of Easttown, El juego del calamar, Ted Lasso, The Underground Railroad, Solo asesinatos en el edificio, Succession Temporada 3 y The Good Fight Temporada 5.

1. Mare of Easttown

No hay ninguna duda que esta miniserie de suspense que se puede ver en HBO Max protagonizada por Kate Winslet, Julianne Nicholson, Jean Smart y Angourie Rice. Una miniserie situada en un pequeño pueblo de EE UU en el que una detective que está pasando por un momento personal complicado por su divorcio y la muerte de mi hijo. Una serie de asesinatos en la localidad vuelven a sumergir a la protagonista en una compleja investigación policial. Una serie imprescindible.

2. El juego del calamar

Una de las series más vistas este 2021 en Netflix es esta ficción coreana que se ha convertido en un fenómeno de crítica y audiencia. Creada por el coreano Hwang Dong-hyuk, se centra en un grupo de personas que deben participar en un juego a vida o muerte para ganar miles de millones de wones. Los participantes tendrán que descubrir cuántas líneas rojas están dispuestos a cruzar para conseguir el dinero. Una intensa serie protagonizada por Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Jung Ho-yeon y Oh Yeong-su, entre otros.

3. Ted Lasso

Esta serie de comedia de Apple TV+ ha sorprendido con sus dos temporadas protagonizadas por Jason Sudeikis, Stephen Manas, Hannah Waddingham y Colin Blyth. El protagonista es el entrenador de un equipo universitario de fútbol americano que consigue trabajar en la Premier League británica ante la sorpresa de todos y la suya propia. La segunda temporada cuenta como Ted tiene ataques de pánico y debe acudir a terapia.

4. Solo asesinatos en el edificio

Una de las sorpresas de este 2021 ha sido esta comedia de Disney + protagonizada por los conocidos actores Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short. Los tres deciden averiguar quién ha cometido un asesinato en su enorme y lujoso edificio de apartamentos. Para lograrlo deciden grabar un podcasts que es uno de los géneros de moda en la actualidad. La química entre los tres actores y sus diálogos son dos de los grandes aciertos de esta serie de la que hemos podido ver dos temporadas.

5. Succession Temporada 3

HBO Max estrenó en noviembre la tercera temporada de esta serie centrada en los dramas de la familia Roy. Una brillante serie que no ha decepcionado a sus seguidores con esta entrega protagonizada por Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin. La denuncia de Kendal, uno de los hijos, la vida familiar se complica y nos sigue descubriendo las miserias de una familia millonaria que lucha por el poder.

6. The Good Fight Temporada 5

Movistar+ estrenó este año la quinta temporada de esta original serie de drama protagonizada por actores como Christine Baranski, Rose Leslie, Cush Jumbo y Delroy Lindo, entre otros. Este spin-off de The Good Fight llega a esta quinta temporada con varias bajas en el reparto, pero con la vitalidad inagotable de su protagonista principal Diane Lockhart. En esta entrega tendrá importancia el coronavirus y situaciones de la actualidad

7. The Underground Railroad

Por último, otra de las mejores series de 2021 es esta serie que se puede ver en Amazon Prime Video creada por Barry Jenkins que es una adaptación de la novela homónima de Colson Whitehead (ganadora del premio Pulitzer). En esta ficción el ferrocarril subterráneo del que se hablaba de manera figurada en los años de esclavitud en Estados Unidos se convierte en un vehículo real que ayuda a los esclavos a huir. Una brillante serie en la que se mezcla la realidad y la fantasía en una buena serie.