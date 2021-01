Descubre todas las novedades que nos traerá el reboot de `Gossip girl´

El nuevo año nos trae nuevas series a la pequeña pantalla y una de las más esperadas es el reboot de `Gossip Girl´. Ocho años después del final de la serie original, regresa a HBO Max la primera temporada de esta secuela, que contará con diez episodios, así como los creadores de la serie original Joshua Safran y Stephanie Savage, pues no quiere perder su esencia. Sin embargo, sí tendrá grandes novedades y ahora vamos a descubrir algunas de ellas. Una de las principales consiste en sus protagonistas, que ya no serán Blake Lively y Leighton Meester. Ellos han dicho adiós a sus personajes y ahora damos la bienvenida a Jordan Alexander, Savannah Smith, Zión Moreno, Thomas Doherty, Emily Alind, Tavi Genvinson, Eli Brown, Evan Mock y Whitney Peak, que serán los actores que lleven la carga de la trama argumental.

La nueva producción se va a centrar en nueve adolescentes de la élite neoyorkina, que deberán hacer frente a la aparición de una nueva Reina Cotilla, mientras que lidian con sus problemas del día a día. Así, también mostrará lo mucho que han cambiado las redes sociales en este tiempo, un medio que va a resultar de gran importancia para expandir los secretos de la reina del `gossip´ por la Gran Manzana, donde se desarrolla la historia de ficción. Se cree que van a ser los mismos escenarios en los que se van a mover estos nuevos personajes, lo que permitirá que haya un hilo conductor, aunque eso sí, en un tiempo diferente, pues han transcurrido nada menos que ocho años y son muchas las cosas que han cambiado desde entonces.

Al igual que ocurrió con la serie original, que fue todo un referente en el mundo de la moda, como aseguraba The New York Times en 2008, y de la cultura del momento, este reboot también lo va a ser con esta nueva generación de adolescentes con problemas y situaciones que van a mostrar la realidad social en la que vivimos, con su diversidad sexual y radial. De hecho, entre su elenco participará la actriz y modelo transgénero Zión Moreno, a quien ya se pudo ver en la ficción adolescente `Control Z´. También habrá sitio para otros personajes que darán actualidad y realismo a la ficción, clave del éxito de la producción en la que Kristen Bell volverá a poner voz como narradora en esta historia.

Es muy probable, que en algunos de los capítulos, aparezcan algunos de los personajes de la etapa anterior a modo de cameo como es el caso de Blake Lively, aunque esto todavía no ha sido confirmado por el momento. Lo que sí es seguro es que va a ser uno de los estrenos más aclamados en este 2021, pues se lleva esperando mucho tiempo. La pandemia retrasó el rodaje unos meses. Estaba previsto que comenzase en marzo, pero debido a la situación que se vivía en Estados Unidos, se tuvo que esperar hasta después del verano. Ahora ya es un hecho que `Gossip Girl´ está de vuelta en la pequeña pantalla y va a dar mucho de qué hablar, aunque todavía no se ha dado a conocer la fecha exacta de su premier mundial. Lo que sí está claro es que será todo un acontecimiento que habrá que celebrar por todo lo alto y seguro que a esta primera temporada de diez capítulos seguirán otras muchas, pues son muchas las cosas que tienen que contar a un público ansioso por ver las nuevas aventuras de estos jóvenes de la alta sociedad neoyorquina. Así, no se descarta que la pandemia también aparezca reflejada, pues no hay nada más actual que la situación sanitaria que se vive en el mundo, debido al coronavirus.