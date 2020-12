Malas noticias para los seguidores españoles de ‘Friends’. La serie emitida entre 1994 y 2004 se marcha de manera inminente de Nerflix. Por lo tanto, a partir del 31 de diciembre de este mismo año dejará de estar disponible en dicha plataforma digital, además, también dejará de ser emitida en Amazon Prime Video. Ha sido Netflix quien ha anunciado en sus redes sociales la salida de la ficción que marcó toda una generación -y que lo sigue haciendo-. «Tras 236 episodios ha llegado ‘El de la despedida’. El 31 de diciembre decimos adiós a ‘Friends’ en España», han dicho en un comunicado que ha causado un gran revuelo en la red.

No obstante, sí se podrá disfrutar de esta historia a través de HBO. La plataforma estadounidense que próximamente -a mediados de 2021- pasará a llamarse en España, HBO Max. Tras esta amarga noticia, la redación de ‘Look’ se ha puesto manos a la obra para buscar las mejores camisetas que homejean a los personajes de la serie.

En la tienda online, Asos hay varios modelos, inclidos para tallas grandes. Uno de los diseños se puede encontrar en color blanco con una imagen estampada de los personajes de la serie. Se trata del modelo de la imagen superior, que tiene un precio de 25.99 euros, pero eso sí, ¡date prisa! porque las tallas ¡vuelan!

Otro de los modelos de camiseta que se pueden adquirir en esta plataforma es la que tiene un color gris lavado, y el estampado que lleva son una especie de ‘pegatinas’ de todos los protagonistas de la inolvidable ficción. Este modelo está rebajado, por lo que se queda en 24.75 euros. Asos también ha puesto a la venta agendas, calcetines y hasta ¡paños de cocina!

Otra de las tiendas donde se pueden adquirir camisetas de ‘Friends’ a precios ‘low cost’ esa es Kiabi. Desde la talla S hasta la XL, en color negra con una divertida imagen donde aparecen Rachel Green, Joey, Phoebe, Ross, Monica Geller y Chandler. Este diseño es de manga corta, cuello redondo y cuenta con un largo de unos 61 centímetros aproximadamente.

En H&M también hay varias prendas que enamorarán a todos aquellos seguidores de la serie. Una de ellas es una camiseta blanca de estilo oversize en la que se puede leer un mensaje de Monica Geller, papel interpretado por Courtney Cox, «You are the Rachel to my Monica». Un diseño perfecto para combinar con unos tejanos y unas sneakers. En Amazon con tan solo teclear dos palabras: «camisetas ‘Friends’, aparecen infinidad de opciones tanto para hombre para mujer. Camisetas de algodón desde negras hasta burdeos con diferentes diseños. ¿Sus precios? Oscilan entre los 9 y los 20 euros. Además, hay más merchandising de la ficción que dentro de pocó saldrá de Netflix. Tazas, el mítico marco amarillo que está detrás de la puerta .

De cualquiera de las maneras, hay una infinidad de opciones para poder rendir homenaje a una serie que ha quedado marcada para siempre en el corazón de los seguidores de ‘Friends’. Sin ir más lejos, en Primark también suele ser habitual que traigan cosas de la ficción. Desde ‘Look’ hemos podido recopilar algunos diseños para que podáis haceros con ellos cuanto antes, ya que muchas de las tallas se va agotando en cuestión de segundos… ¡Corre, qué vuelan!