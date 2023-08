Tráiler de ‘El Conde’: el nuevo filme de Pablo Larraín que tiene como protagonista a un Pinochet vampiro

Netflix podrá haber reestructurado su modelo de producción, pero no ha dejado de querer tener a los mejores cineastas en su agenda. Martin Scorsese, Noah Baumbach, los hermanos Coen, Rian Johnson o Nicolas Windign Refn son solo algunos antecedentes a los que ahora se suma la figura del chileno Pablo Larraín. El nominado al Oscar a mejor película internacional acaba de presentar el nuevo tráiler de El Conde, una sátira sobre la figura de Pinochet que de seguro va a dar mucho que hablar en los próximos meses.

La historia de El Conde reimagina en un solemne blanco y negro la figura de Augusto Pinochet, el militar que dio un golpe de estado que termino con el gobierno democrático de Salvador Allende. En un comunicado oficial, Larraín explicó el motivo por el que en su mente de creador, el déspota personaje histórico de su patria puede entenderse como una especie de criatura de la noche: “Llevo años imaginando a Pinochet como un vampiro, como un ser que no para de circular por la historia, por nuestro imaginario y por nuestras pesadillas. Los vampiros no mueren ni desaparecen, como tampoco lo hacen los crímenes ni los robos de un dictador que no conoció la justicia”.

Partiendo de una influencia estética que bebe directamente de Nosferatu y el expresionismo alemán, en esta crítica, el dictador se representa como un vampiro anciano, que tras 250 años en este mundo, ha decidido morir de una vez por todas debido a las dolencias que acarrean su deshonra y sus conflictos familiares. El filme forma parte del increíble grupo de películas que competirán por El León de Oro en la 80 edición del Festival de cine de Venecia. Tendremos que esperar algunos meses todavía para saber si la Academia la considera para la categoría de Mejor Película Internacional.

Larraín es un cineasta bien reconocido por reflejar cintas biográficas de breves periodos de tiempo de sus personajes. Ahí está su trabajo en Neruda, Jackie o Spencer, aunque es cierto que en esta última representación de Lady Di utiliza un relato inventado para representar la decisión de la princesa por recuperar su apellido de soltera. Después de este filme, el realizador tiene pendiente la llegada a los cines en 2014 de The True American, con Mark Ruffalo, Kumail anijani y Amy Adams.

El reducido reparto de El Conde cuenta con Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro y Paula Luchsinger y llegará a Netflix el próximo 15 de septiembre de 2023.