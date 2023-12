Tráiler de ‘El astronauta’: La nueva película de Adam Sandler con Netflix

Netflix acaba de presentar el primer tráiler de El astronauta, la nueva película de ciencia ficción protagonizada por Adam Sandler. Basada en la novela de Jaroslav Kalfar, El hombre espacial de Bohemia publicada en 2017, este drama sigue a un astronauta que intenta arreglar su matrimonio con la ayuda de una criatura misteriosa.

La sinopsis oficial que ha compartido el gigante del streaming es la siguiente: “Seis meses después de una solitaria misión de investigación al borde del sistema solar, un astronauta llamado Jakub (Sandler), se da cuenta de que el matrimonio que dejó en la tierra podría no estar esperándolo cuando regrese a la tierra. Desesperado por arreglar las cosas con su esposa Lenka (Carey Mulligan), recibe la ayuda de una criatura misteriosa que se encuentra escondida en las profundidades de su nave. Hanus (con la voz de Paul Dano) trabajará con el protagonista para encontrar el sentido a aquello que salió mal, antes de que sea demasiado tarde para resolver su situación sentimental”.

El inquietante tráiler de El astronauta muestra al personaje de Sandler deambulando por un lago, junto con una escalofriante voz en off que presenta a su misterioso compañero. Dirigida por Johan Renk (Chernobyl) y escrita por Colby Day, la cinta también tendrá en su reparto a Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini.

Adam Sandler fuera del humor pero «como en casa»

No es la primera (ni será la última) colaboración de Sandler y la empresa fundada por Red Hastings y Marc Randolph. El astronauta marca el sexto largometraje del intérprete con la productora californiana, después de varias comedias de éxito como las dos entregas de Criminales a la vista. Pero el actor no sólo ha rodado comedias alocadas para Netflix, sino que la variedad de sus colaboraciones puede explicarse tanto con este El astronauta, como su doblaje en la cinta de animación Leo.

A pesar de tener el “San Benito” de “mal actor” para la cinefilia, Sandler ha demostrado en producciones de la talla de Embriagado de amor o Diamantes en bruto que la elección de sus proyectos es completamente un gusto personal y no un handicap que no le permite interpretar otro tipo de papeles. Renck ya explicó que precisamente quería ver a “ese otro Sandler” en la película: “Realmente quería tener una actuación suya que no tuviera nada que ver con el Adam Sandler que todos conocemos”.

El astronauta llegará a Netflix el próximo 1 de marzo.