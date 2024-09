Tom Hardy y su simbionte parecen despedirse en el nuevo tráiler de ‘Venom: El último baile’

Sony Pictures ha lanzado hace pocas horas el que presumiblemente es el adelanto final de Venom: el último baile. El cierre de una trilogía que llegará en poco más de un mes y donde se sugiere que habrá un antes y un después entre Eddie Brock y el simbionte más querido de los cómics. El bromance de Marvel promete su entrega más espectacular, sin por supuesto renunciar al humor y a una especie de deseo (no sabemos por qué) de ver al lóbrego ser mezclarse con otros animales de su entorno. En el primer tráiler fue un caballo y ahora, un pez.

A diferencia de sus predecesores, todo indica que Venom: el último baile va a ser un capítulo bastante más fiel a los cómics y en definitiva, a la mitología de la raza alienígena. Tanto es así que el antagonista que se presenta en el recién estrenado material promocional es Knull. El conocido como rey de los simbiontes es la mayor amenaza a la que se han enfrentado nunca este dúo de colegas y por lo que parece, su presencia en planeta se ha convertido en un auténtico peligro para los habitantes de la tierra. Por tanto, se intuye que ese acercamiento hacia el pasado del viscoso protagonista derivará en una despedida (¿definitiva?) entre Venom y Brock. ¿Encontrará el simbionte otro anfitrión? ¿Dirá Tom Hardy un adiós definitivo a la franquicia? Sea como fuere, no tendremos que esperar demasiado para poder ver la nueva aventura de la productora de origen nipón dentro del universo de Spider-Man.

Tráiler de ‘Venom: El último baile’

A pesar del humor siempre recurrente que aporta relación entre el periodista y su extraterrestre, Venom: el último baile apunta a ser un final de trilogía con una potente carga dramática, al ver sufrir más que nunca a los dos protagonistas, sobre todo en ese plano en el que ambos casi rozan sus dedos al más puro estilo del fresco de la Capilla Sixtina, ‘La creación de Adán’.

Por supuesto, Hardy no estará solo en el elenco, tendrá nuevos aliados y enemigos a su lado en la lucha contra el ejército de criaturas de Knull que pretenden invadir el planeta. Por un lado, tenemos a Chiwetel Ejiofor, quien interpreta a un personaje fuera del UCM (recordemos que dio vida al villano Karl Mordo) en las cintas de Marvel que maneja Disney. Por otro, la estrella de Ted Lasso, Juno Temple, se incorpora también a la historia. Del mismo modo, la tercera parte trae de nuevo a Stephen Graham como el Detective Mulligan, personaje del que supimos un poco más en Venom: Habrá matanza. En el casting aparece el nombre de Rhys Ifans, quien en el adelanto da vida a un hippie. Pero claro, el actor fue el doctor Connors (el Lagarto) en The Amazing Spider-Man y en Spider-Man: No way home, con lo que todo sugiere que terminará siendo algo más que un personaje esporádico.

¿Aparecerá Spider-Man?

Recordemos que la escena postcréditos de Venom: Habrá matanza llevó a nuestros queridos protagonistas el UCM de Tom Holland, donde al ver a Peter Parker en las noticias, Venom se relamía dando a entender que habría un enfrentamiento entre ambos. Eso, no sólo no sucedió en Spider-Man: No way home, sino que tras los créditos de esta, el antihéroe era devuelto a su mundo. Ahora, en Venom: el último baile podemos ver que el personaje de Eddie Brock sigue con la indumentaria con la que le vimos la última vez por lo que seguramente entre su «devolución multiversal» y el comienzo de esta tercera película no haya pasado nada de tiempo.

Pero ¿Nos brindará Sony por fin con un cameo real o una futura pelea entre el hombre araña y Venom? La serie de spin-offs sobre los villanos del amigo y vecino de nueva York ha hecho varios guiños con la futura aparición del personaje principal. incluso la fallida Morbius apostó por una escena postcréditos con la que el vampiro y el Buitre de Michael Keaton se unían para ir a por Spider-Man. Con una amenaza tan potente para las principales ciudades norteamericanas, no sería tan poco muy raro que otros héroes pudiesen ayudar a Venom o quizás, esta siembre lo que podremos ver en el futuro del UCM con Spider-Man 4.

Venom: El último baile llegará a los cines de todo el mundo el próximo 25 de octubre.