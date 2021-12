Comienza un nueva semana del 6 al 12 de diciembre en la que las plataformas de streaming sorprenden con nuevos estrenos como la temporada 2 de Alex Rider, And Just Like That, Los policías, Titanes, Aranyak o la segunda temporada de Cómo cargarse las navidades: La boda, entre otras.

Lunes 6 de diciembre

Los policías

Filmin estrena este drama policíaco de los creadores de Fauda. Un relato de obsesión y sacrificio que cuenta la historia de un detective que tendrá que aumentar sus propios límites morales para dar caza a un peligroso criminal.

Miércoles, 8 de diciembre

Titanes Temporada 3

Netflix estrena la tercera temporada de esta serie ambientada en el mundo de superhéroes de DC Cómics que sigue a Robin mientras se va convirtiendo en líder de un nuevo grupo de héroes: Raven, Starfire y Chico Bestia. La pandilla de jóvenes superhéroes une sus fuerzas para luchar contra sus propios demonios y salvar el planeta.

NCIS: Los Ángeles Temporada 13

Fox Life estrena esta nueva temporada de esta serie que es ya un clásico dentro de los procedimentales. Uno de los spin off más longevos de la televisión que vuelve a sorprender con sus escenas de acción para contar las aventuras de la oficina de proyectos especiales, una división del cuerpo NCIS que se encarga de atrapar a los criminales más peligrosos del mundo.

Jueves, 9 de diciembre

And Just Like That

HBO Max estrena el nuevo episodio de la serie de HBO Sexo en Nueva York, del productor ejecutivo Michael Patrick King, sigue la historia de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) en una nueva etapa. Las tres descubrirán la compleja la vida y la amistad a los 50.

Viernes, 10 de noviembre

Cómo cargarse las navidades: La boda Temporada 2

Netflix estrena la segunda temporada de esta serie sudafricana protagonizada por Tumi que vuelve a casa por Navidad y se las apaña para arruinar los planes de boda de su hermana menor. En esta nueva entrega deberá arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde.

Aranyak

Netflix estrena esta serie protagonizada por dos policías muy diferentes que se enfrentan con una red de sospechas y mentiras después de un extraño asesinato. Una serie de intriga policial que sorprende por compleja trama.

The Expanse Temporada 6

Amazon Prime estrena otra temporada de esta serie basada en las novelas de James S. A. Corey. Una serie de política y ciencia que cuenta como los humanos han colonizado el sistema solar con las Naciones Unidas controlando la Tierra y un poder militar independiente que habita Marte. Desesperados por aire y agua, la serie comienza con La Tierra y Marte al borde de la guerra por hacerse con los recursos encontrados en el Asteroide Belt. Con pocas opciones para sobrevivir, los aliados luchan por el futuro de la humanidad. Co-creada y escrita por Mark Fergus (Iron Man) y Hawk Otsby (Hijos de los Hombres), la serie está protagonizada por actores como Thomas Jane (Alerta en lo profundo), Shohreh Asgdashloo (Star Trek: más allá) y Steve Strait (La Alianza del Mal).

Sábado, 11 de diciembre

Inspector Koo

Netflix estrena esta serie que se dice que es la versión asiática de la ficción Killing Eve. Cuenta la batalla de una ex oficial de policía contra una estudiante universitaria que es una asesina en serie.

Alex Rider Temporada 2

Movistar Series estrena la segunda temporada de esta serie que cuenta en esta ocasión con 8 episodios. Todavía afectado por su traumática experiencia en Point Blanc, Alex intenta recuperar la normalidad de su vida y desentenderse de su identidad de espía. Cuando el padre de su nueva amiga Sabina es víctima de un brutal ataque de Yassen Gregorovich, Alex vuelve a verse arrastrado sin remedio al mundo del espionaje aunque esta vez no contará con el apoyo de sus hasta ahora aliados del MI6.