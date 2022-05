Todos los estrenos de series del 16 al 22 de mayo

No te pierdas esta semana del 16 al 22 de mayo los nuevos estrenos de series de las plataformas de streaming. Entre ellas destacan La mujer del viajero en el tiempo, Rapa, The Palace, Night Sky, La vida y Beth, El tiempo de la felicidad, Now & Then o Totems, entre otras.

Lunes, 16 de mayo

La mujer del viajero en el tiempo

HBO Max estrena esta serie en la que cuenta una complicada historia de amor, adaptada por Steven Moffat de la famosa novela de Audrey Niffenegger y dirigida por David Nutter. La serie narra la historia de Clare y Henry, a los que dan vida los actores Rose Leslie y Theo James, un matrimonio que se enfrenta a un grave problema: los viajes en el tiempo.

The Palace

COSMO estrena esta serie ambientada en 1988 en el Berlín Oriental. En la serie Friedrichstadt-Palast celebra el 40ª aniversario de la República con un gran espectáculo, donde una de sus bailarinas, Christine, se encuentra con su doble y en realidad es Marlene su hermana gemela que viene de la Alemania Occidental y fueron separadas al nacer. Las dos intercambiarán sus papeles para conocer su verdadera historia.

Martes, 17 de mayo

El tiempo de la felicidad

Filmin estrena esta serie noruega que nos traslada hasta la Navidad de 1969, cuando se enciende una luz en la planta petrolera Ocean Viking y todo está a punto de cambiar. Su protagonista Phillips ha encontrado la reserva de petróleo más grande de la historia.

Miércoles, 18 de mayo

La vida y Beth

Disney+ estrena esta serie de 10 episodios protagonizada y producida por Amy Schumer. Cuenta la historia de Beth, una mujer con una vida en teoría maravillosa en Manhattan. Una mujer a la que parece que todo le va bien en su trabajo como distribuidora de vinos y su relación sentimental con un hombre de éxito. De repente, un incidente obliga a Beth a regresar al pasado y su vida cambia para siempre y a través de flashbacks de su vida de adolescente empieza a comprender por qué se ha convertido en lo que es y tiene que descubrir lo que será en un futuro.

Jueves, 19 de mayo

Rapa

Movistar Plus+ estrena esta serie de suspense realizada por el equipo creativo que está detrás de Hierro. La serie Rapa está protagonizada por los actores Javier Cámara y Mónica López. La serie comienza cuando Amparo Seoane, la alcaldesa de Cedeira y la mujer con más poder de la zona, es asesinada. Maite, una sargento de la guardia civil y Tomás, el único testigo del asesinato y profesor de literatura del instituto establecerán una extraña relación intentando encontrar al culpable.

Viernes, 20 de mayo

Totems

Amazon Prime Video estrena esta serie ambientada en 1965 en medio de la Guerra Fría. El protagonista es un científico espacial francés que se lanza al campo para una misión de espionaje casi imposible y se enamora de una mujer soviética que trabaja en secreto para la KGB.

Night Sky

Amazon Prime Video estrena esta serie que cuenta la historia de Irene (Sissy Spacek) y Franklin York (J.K. Simmons), una pareja que hace años descubrió una habitación escondida en su patio trasero. Esta habitación lleva a un extraño planeta desierto. Los dos han guardado su secreto pero todo cambia cuando un enigmático joven entra en sus vidas y la habitación que creían conocer tan bien, resulta ser mucho más de lo que jamás hubieran imaginado.

Now & Then

Apple TV+ estrena esta primera producción española para Apple TV+ que es un thriller en el que se explora la diferencia entre lo que uno quiere hacer en la juventud y lo que vive en la edad adulta. Un fin de semana de celebración de un grupo de amigos de la universidad acaba trágicamente cuando uno de ellos muere. Veinte años después, los cinco amigos que sobrevivieron se tienen que reunir cuando a una amenaza que pone en riesgo sus mundos aparentemente perfectos.

Love, Death & Robots Temporada 3

Netflix estrena la tercera temporada de esta serie antológica de animación que ha contado con Tim Miller y David Fincher como responsables. Una serie en la que se combina el terror, la imaginación y la belleza con un supuesto apocalipsis un tanto cómico.