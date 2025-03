Tienes días para verla: la serie de Netflix que te va a encantar si te gustó ‘The Crown’

La serie The Crown es uno de los grandes éxitos de audiencia de Netflix desde su estreno en 2016, pero hay otra ficción que también retrata a su modo a la familia real británica: The Windsors. Una original comedia que se estrenó en 2016, el mismo año que The Crown, pero que es una divertida parodia de los escándalos de la familia real británica. The Windsors es una sátira extrema en la que cada uno de sus personajes parodia a un miembro de la familia. Por ejemplo, Camilla, la duquesa de Cornualles, se presenta como una mujer sin escrúpulos que quiere convertirse a cualquier precio en reina y está obsesionada con ganarse al pueblo que no la tiene ningún cariño después de lo que ocurrió con Diana y Kate Middleton es retratada como forastera de origen gitano que intenta integrarse en la familia real. Todo un desatino creado por George Jeffries que ha conquistado a los usuarios de Netflix en todo el mundo, aunque también ha contado con algunas críticas.

La serie The Windsors solo se podrá ver en la plataforma de streaming hasta el próximo 30 de marzo por lo que os tenéis que dar prisa si os falta algún episodio. En Netflix se pueden ver tres temporadas que cuentan con seis episodios de unos 30 minutos cada una aproximadamente y dos episodios especiales. Los divertidos guiones son de Star Stories, Bert Tyler-Moore y George Jeffrieen y llevan al límite de lo surrealista la parodia de las aventuras de la casa real británica. La serie Los Windsors es perfecta para relajarse y reírse un rato todos los días en el sillón de casa.

La última temporada de la serie se retrasó primero y luego se canceló porque Channel 4 suspendió su producción mientras el rey Carlos, Kate Midelton y Sarah Ferguson, duquesa de York, se encontraban en plena lucha contra el cáncer en 2024. Una serie de éxito que desaparece de Netflix aunque la primera entrega se convirtió en el programa de comedia de mayor audiencia de Channel 4 desde 2014 y ha funcionado bastante bien en cuanto a audiencia en la plataforma de streaming.

¿De qué trata la serie de parodia The Windsors?

La serie The Windsors es una parodia de los escándalos más conocidos de la vida de la familia real británica que sorprende desde el primer episodio. Los principales personajes son el príncipe William y Kate, el príncipe Harry y Meghan Markle, Pippa Middleton, Camilla y Charles y algún otro. Aunque los personajes están basados en los de la vida real, se comportan como si vivieran dentro de una ficción exagerada y caótica.

En la mayoría de los casos en lo único que se parecen es en el nombre y algunos rasgos físicos. Por ejemplo, Guillermo es un joven obsesionado con conocer a sus súbditos y decide ponerse a trabajar de camarero, Kate tiene origen gitano y está preocupada por encajar en una familia en la que se siente extraña y en ese momento príncipe Carlos es un amante de las galletas Duchy Originals. Los únicos que no son parodiados en la serie son la difunta reina de Inglaterra y su marido Felipe de Edimburgo, aunque se les menciona en algunas ocasiones.

Según la sinopsis de la serie: «Camilla vive obsesionada por iniciar una nueva dinastía, el joven Guille quiere conocer de primera mano lo que piensan los ciudadanos y por eso trabaja de incógnito en lugares donde pueda tener contacto con los súbditos, Harry es un chico con pocas luces al que parece que solo le interesa el sexo, Kate no acaba de encontrar su lugar en una familia tan distinguida y Pippa se esfuerza en asegurarse una vida cómoda y con mucho dinero». Incluso a las princesas Beatriz y Eugenia se presentan como unas jóvenes rebeldes que carecen de rumbo en su vida.

El reparto de esta divertida polémica

Los protagonistas de la serie Los Windsors son los actores Harry Enfield que da vida al príncipe Carlos, Haydn Gwynne a Camilla de Cornualles, Hugh Skinner a Guille y Louise Ford a Kate. También en el reparto están los actores Richard Goulding como Enrique, Kathryn Drysdale como Meghan Markle o Louise Ford como Pippa Middleton, entre otros.

En octubre de 2023 la actriz Haydn Gwyne que interpretaba el papel de Camilla falleció debido al cáncer que padecía a la edad de 66 años y, antes de que se cancelase, no se sabía si la serie tendría que reformular su papel o si el guion se tendría que centrar en los miembros más jóvenes de la familia real británica. Al final la serie no tuvo el final que sus seguidores estaban esperando.

Además de las tres temporadas que se pueden ver en Netflix de la serie The Windsors, se han creado tres especiales, de los que se pueden ver por ahora dos. También ha tenido bastante éxito un musical del West End, titulado The Windsors: Endgame, en el que gran parte del reparto de la serie interpretó sus papeles en vivo. Una pena que los usuarios de Netflix no puedan seguir disfrutando de esta alocada comedia.