Tiene 7 nominaciones a los Premios Goya y ahora triunfa en Netflix: te recomiendo la mejor película de Alejandro Amenábar desde ‘Mar Adentro’

La 40ª edición de los Premios Goya se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona y la película El cautivo de Alejandro Amenábar está nominada a 7 categorías de estos galardones. Aunque tiene muchas nominaciones, no hay que olvidar que Los Domingos cuenta con 13, Sirât con 11, Maspalomas con 9 y La cena con 8 e incluso Sorda y Los Tigres también tienen 7 nominaciones cada una. El cautivo es una original cinta biográfica sobre un episodio de la vida de Miguel de Cervantes que se estrenó en nuestras salas de cines el pasado 12 de septiembre y que ha contado con críticas buenas y regulares. Un drama en el que se relata el cautiverio que vivió en Argel el escritor español, papel que interpreta el actor Julio Peña y es una buena opción para los que disfrutan con las películas de Amenábar y con la reinterpretación de historias biográficas sobre personajes históricos con un toque de fantasía.

Antes de esta película el director Alejandro Amenábar ha triunfado en varias ocasiones en los premios Goya con cinta como Tesis (1996) con la que obtuvo 7 estatuillas, Mar adentro (2004) 14, Los Otros (2001) 8 y Ágora (2009) 7. Un buen récord que puede que aumente o no en la próxima edición de los Premios Goya con la película El cautivo. Está película no está basada en ninguna novela, pero la escritora Emma Lira publicó una novela titulada El cautivo en 2025, la cual está basada en el guion de la película de Amenábar.

El cautivo está disponible desde el pasado 23 de enero en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix por lo que podéis verla antes de tenga lugar el fallo de los premios y valorar vosotros mismos si se merecería estos galardones.

¿Qué ocurre en la película El cautivo?

El escritor Alejandro Amenábar reimagina en esta película de forma libre y un poco fantasiosa la vida del escritor Miguel de Cervantes durante el cautiverio de cinco años en el que le mantuvo Hasan Pasha, Bey de Argel. El director se centra en cómo se enfrentó a su detención en Argel como prisionero político donde estuvo retenido a cambio de un rescate.

Amenábar ambienta esta historia en el Argel complejo y sucio del siglo XVI en el que el escritor Miguel de Cervantes, papel interpretado por el actor Julio Peña, decide empezar a contar sus historias para entretener a los que se encuentran también prisioneros en la prisión y gracias a esta habilidad como ocurre en la célebre Las 1001 noches, logrará sobrevivir.

El cautivo retrata al escritor como un hombre apasionado por las historia y la escritura que comienza una relación sexual con Hasan Pasha, papel interpretado por el actor Alessandro Borghi, que le mantiene retenido en el palacio y que es un tirano que mantiene un harén de jóvenes. Cervantes está acompañado durante estos años por el sacerdote Blanco de Paz, al que da vida el actor Fernando Tejero, el escritor Antonio de Sosa, papel interpretado por Miguel Rellán y el jardinero Dorador, al que da vida el actor Luis Callejo.

Aunque El cautivo cuenta con una trama original y ambiciosa y es una buena película, he de confesar que no me ha llegado a gustar tanto como otras de las películas de Amenábar, quizás por el ritmo lento de la primera parte de la cinta y la falta de fuerza en algunos de los diálogos de los protagonistas.

El reparto de este singular drama

El protagonista de El Cautivo es el actor Julio Peña que da vida al escritor Miguel de Cervantes. También tienen un papel de peso los actores Alessandro Borghi que da vida a Hasán Bajá, Miguel Rellán a Antonio de Sosa, Fernando Tejero a Juan Blanco de Paz, José Manuel Poga a Diego Castañeda y Luis Callejo a Dorador/Yusuf.

También en el reparto están los actores Albert Salazar como Beltrán, César Sarachu como Fray Juan Gil, Luna Berroa como Zoraida, Roberto Álamo como Alonso/Abderramán y Jorge Asín, entre otros muchos.

La película El cautivo, aunque no me convence del todo, es una buena opción para los que disfrutan con los dramas que, aunque pretenden ser históricos, se quedan en una versión libre y creativa de lo que le ocurrió, en este caso a Miguel de Cervantes en su cautiverio en Argel.

El resto de las películas nominadas a los Goya se pueden todavía ver en las salas de cine y, posiblemente, las que obtengan la mayoría de los premios, tendrán una segunda oportunidad después del 28 de febrero. Algunas de ellas también se pueden ver ya en las plataformas de streaming, como, por ejemplo, Sirāt, Los domingos, Maspalomas, Sorda y La cena en Movistar Plus+. También se pueden ver las cintas Muy lejos y Maspalomas en la plataforma de streaming Filmin y seguro que próximamente se podrá ver alguna más.