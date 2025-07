‘Los sin nombre’: estupendo ‘thriller’ con una Miren Ibarguren pletórica

Crítica de Los sin nombre, nueva serie original Movistar Plus+ en colaboración con Filmax. Este thriller de seis episodios adapta la novela de Ramsey Campbell, de la que Jaume Balagueró ya hizo una versión cinematográfica en 1999. Miren Ibarguren (Aída, La que se avecina) cambia de registro y acierta de pleno en esta serie tan intensa e inquietante como humana. Un trabajo interpretativo soberano que le hará ganar muchos premios esta temporada. A su lado también brilla un espléndido Rodrigo de la Serna (La casa de papel ) junto a otros nombre muy populares como Milena Smit (El hoyo 2, Madres paralelas), Susi Sánchez (Cinco lobitos) o Ana Torrent (Tesis). Esta nueva ficción creada por Pau Freixas (Sé quién eres) es un viaje emocional y aterrador que engancha desde la primera escena y que no se olvida con facilidad. De lo mejor que ha dado, hasta la fecha, la televisión en España en 2025.

Sinopsis

Claudia, una mujer que pierde a su hija Ángela de forma traumática para descubrir, años después, justo cuando empieza a recuperarse del trauma, que puede que su hija aún siga con vida. «Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!». Esta es la frase estremecedora que Claudia escucha por teléfono y que le dará esperanzas. Claudia recurrirá entonces a Salazar, el inspector que llevó el caso tras la desaparición, y a Laura, la joven a la que Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tráfico. Juntos seguirán la pista de la pequeña a través de misteriosos lugares que esconden una verdad aterradora.

Terror español

Corría el año 1999 y fui con mi hermano mayor a ver Los sin nombre al cine. Pocas experiencias me han dado tanto terror como los minutos finales de esa película. Estaba, literalmente, llorando de angustia cuando mi hermano, en su intento para calmarnos (él también lo estaba pasando mal) dijo: «Tranquilo, no puede dar miedo. Es una peli española». Más allá de la anécdota, esta frase, 26 años después, se me antoja excesivamente reveladora. Refleja la visión que el gran público tenía de nuestro cine en aquella época y, sobre todo, del género fantástico en particular.

Los sin nombre (la película) estuvo, sin embargo, en el epicentro de una revolución cinematográfica patria que a principios de siglo cambió el paradigma. Las películas españolas dejaron de ser un género en sí mismas (nunca lo fueron, en realidad) para abrir otros horizontes y contar historias que antes se nos resistían, principalmente, por cuestiones monetarias.

Cineastas como Álex de la Iglesia, Amenábar, Bayona, Paco Plaza o el propio Balagueró formaron parte de ese cambio que, afortunadamente, sigue vigente.

Una gran adaptación

Viendo de dónde venimos como industria, resulta reconfortante y admirable el estreno de Los sin nombre (la serie). La televisión (sobre todo la de pago), como el mayor medio de consumo, también ha evolucionado en géneros. Eso sí, el terror siempre suele funcionar mejor en películas ya que la acción es siempre más inmediata. Alargar la tensión de miedo de una misma historia en varios capítulos es sumamente complejo. Por ello, la última creación de Pau Freixas es tan admirable.

No sólo soy fan de la película de Balagueró sino también de la novela de Ramsey Campbell, por lo que puedo asegurar que la serie de Los sin nombre es una adaptación ejemplar.

Al principio de este artículo he copiado la sinopsis oficial de la trama para ejemplificar el buen trabajo de guión que se ha hecho. Nos cuentan que la historia arranca con la desesperación de una madre ante la llamada de su hija desaparecida a la que había dado por muerta. Así empieza la acción tanto en la novela como en la película pero en la serie no. De hecho, esa escena es la última del primer capítulo. Antes, se ha creado una trama que no existía en el original (todo lo relacionado con los poderes de la niña y con el personaje de Milena Smith) y que lejos de parecer una excusa para alargar la historia, encaja perfectamente en el conjunto.

En la nueva Los sin nombres se apuesta por el componente paranormal desde el principio pero siempre con elegancia, sin obviedades, con la duda como motor de la historia. La trama es oscura, inquieta y puede llegar a dar miedo pero si funciona es porque, sobre todo, se plantea como un drama. Es una tragedia que reflexiona sobre el duelo, sobre lo que significa realmente convivir con el dolor y sobre la necesidad de tener fe en algo.

Y a pesar de los giros, de la sangre y la oscuridad, en Los sin nombre, lo que mayor miedo da es lo cotidiano. Nunca escucharé de la misma manera la palabra «mariposa»… (Quién haya visto la serie hasta el final lo entenderá).

Miren, la gran estrella

Y para que el drama funcione y la historia nos atrape hace falta una buena dirección, un gran montaje y unos intérpretes estupendos. En este apartado, Miren Ibarguren se corona como una de las mejores actrices de la actualidad. Acostumbrados a verla en personajes cómicos y muy extremos, la intérprete dota de una naturalidad a su Claudia que hace imposible que el espectador no vaya con ella de la mano. Su trabajo es de una artesanía ejemplar; es intenso, luminoso, contenido y vibrante a la vez.

Otro de los grandes aciertos de Los sin nombre es el personaje al que interpreta Rodrigo de la Serna (el policía atormentado), no sólo porque el actor está estupendo, sino porque es distinto al original y se le otorga una trama y una evolución interesantísimas que dan sentido al conjunto final (su última escena es gloriosa).