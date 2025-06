Miren Ibarguren confiesa su obsesión por los crímenes: «Suelo soñar que mato a alguien»

Tras la visita de Paco León el lunes, El Hormiguero sigue recibiendo a ex protagonistas de la serie Aída, que a comienzos de 2026 estrenará la película Aída y vuelta. La invitada del martes noche fue Miren Ibarguren, que acudió al programa para hablar de otro proyecto, como es la serie Los sin nombre, que se podrá ver en la plataforma Movistar Plus+ a partir del día 26 de junio de 2025. En su charla, además de hablar de este proyecto, también ha querido contar a Pablo Motos y a su audiencia su especial fijación por el mundo de los crímenes, algo que sólo sus amigos y más cercanos conocían hasta ahora.

Se trata de un registro completamente nuevo para la actriz, ya que estamos acostumbrados a verla en papeles como los que hacía en Aída, La que se avecina o en películas cómicas que han sido todo un taquillazo. «Yo estoy muy acostumbrada a hacer comedia, y cuando me cae un drama así me costó un poco. Los primeros días me levantaba a las cuatro de la mañana, antes de empezar a rodar, y me hacía mis cosas, mis imágenes, mis sonidos… para entrar en el papel. Me levantaba pronto para llorar, vamos. Llegaba al rodaje y me decía mi compañero Rodrigo de la Serna, llora en el auto viniendo, no te levantes antes», ha explicado.

Aunque lo suyo es la comedia, Miren tiene una obsesión en los últimos tiempos con el true crime, los documentales y pódcast que triunfan en todas las plataformas y que recuperan algunos de los crímenes para sangrientos de los últimos años.

Extrañado por esta afición, que también tienen muchos de sus compañeros de El Hormiguero, Pablo Motos le ha preguntado a la invitada qué era lo que le atraía de ellos. «Yo veo muchos y suelo soñar con que mato a alguien. Al principio era angustioso, pero ahora ya sé qué hacer», le ha contestado ante la sorpresa de todos.

Las hormigas Trancas y Barrancas también han querido hablar de este asunto y han salido de debajo de la mesa para lanzar su pregunta: «Si ahora mismo se te cayera algo encima de la cabeza de alguien y lo mataras, ¿cómo harías desaparecer el cuerpo?». Miren Ibarguren apenas ha dudado para dar su respuesta: «Un congelador», ha dicho muy segura.

El presentador no salía de su asombro de lo que estaba escuchando: «¿El de los helados?». La actriz, que tiene muy claro este método, lo ha contado con detalle como si de Daniel Sancho se tratase: «Eso y cuando está totalmente congelado, motosierra y descuartizar el cuerpo».

¿Cuándo se estrena la película de ‘Aída’?

Aída y vuelta, que así se titulará, ha estado dirigida por Paco León y contará con casi todo el elenco de la mítica serie de Telecinco, siendo Ana Polvorosa -conocida como Lore- la única que no estará. Tal y como explicó el propio Paco el lunes en El Hormiguero, la película «no será un capítulo largo de la serie», por lo que ha aprovechado para contar otras cosas sobre los personajes y cómo les han influido el paso de los años.

También desveló que está ya montada y que lo tiene todo preparado para su estreno, aunque habrá que esperar hasta el mes de enero de 2026 para verla en cines. Las agendas de estrenos van mucho más lentas, por lo que será el próximo 26 de enero de 2026 cuando llegue a las salas.