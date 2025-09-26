Si te gustó ‘Fast & Furius’ tienes que ver esta película de culto que ya está en Netflix

La película The Fast and the Furious de 2001 fue el comienzo de una franquicia que ha conquistado a millones de seguidores en todo el mundo. Si eres de los fans de este tipo de ficciones de acción sobre carreras callejeras, no te puedes perder la película Speed Racer que acaba de aterrizar en el catálogo de Netflix a principios de este mes de septiembre. Esta cinta de imagen real es una adaptación de Meteoro (Mach Go Go Go), un conocido anime de 1967 que se puede ver en Filmin. La película Speed Racer se estrenó en nuestras salas de cine en 2008 y luego se difundió también en Blu-ray y DVD. Cuenta la historia de Meteoro, un joven de 18 años cuya vida siempre han girado desde niño en torno a las carreras de coches y que un día tiene la oportunidad de correr en el rally Casa Cristo 5000 en cual años atrás murió su hermano.

La película Speed Racer fue dirigida por Lilly y Lana Wachowski que participan en la producción junto con Joel Silver y Grant Hill. Las hermanas Wachowski son las responsables de otras cintas de acción anteriores como Matrix (1999), Matrix Revolutions (2003) y Matrix Reloaded (2003). Cuando se estrenó en las salas de cine en 2008 no se convirtió en un éxito de taquilla e incluso se consideró un fracaso comercial ya que su presupuesto fue de 120 millones de dólares y solo logró recaudar 93. Además, recibió algunas críticas negativas por parte de la prensa y los espectadores.

Con los años Speed Racer se ha convertido en una película de culto, especialmente entre fans del anime y del cine experimental digital e incluso se la considera la precursora de precursora del estilo visual que triunfa en los videojuegos. Una curiosa cinta que en 2025 sigue sorprendiendo a los espectadores por sus brillantes y arriesgadas escenas de acción, su increíble fotografía y la genial banda sonora de Michael Giacchino.

Además, esta película cuenta con un reparto de lujo ya que en ella aparecen actores tan conocidos como Emile Hirsch, Susan Sarandon, Christina Ricci, John Goodman y Matthew Fox. Speed Racer es una opción segura para todos los aficionados a la velocidad y las carreras de coches de todo tipo y los que aman el mundo del automovilismo.

¿De qué trata la película Speed Racer?

El protagonista de esta cinta es Meteoro, cuyo papel interpreta el actor Emile Hirsch. Un joven bastante agresivo y temerario que está convencido de que ha nacido para conducir coches de carreras. Meteoro adora a su hermano, el legendario Rex Racer cuyo papel interpreta el actor Matthew Fox. Rex es considerado el más rápido de la pista, pero por desgracia fallece en un accidente durante una carrera en el rally Casa Cristo 5000.

Su hermano Rex enseñó antes de morir a Meteoro todos los secretos y trucos que conocía de este deporte y desde su muerte solo quiere comenzar a competir en todas las competiciones. Según la sinopsis de esta película: «Cuando comienza a ganar premios, es tentado por una gran compañía automovilística para que se una a sus filas. Pero pronto descubrirá que las competiciones están amañadas». La compañía dirigida por el señor Royalton se convertirá para Meteoro en uno de sus grandes problemas y tendrá que demostrar a todos su valía como corredor y también como persona.

El reparto de esta cinta de acción

El actor Emile Hirsch interpreta el papel del protagonista Gō Mifune al que llaman todos Meteoro y más tarde Speed Racer. El actor Nicholas Elia da vida a este personaje de niño. El actor Matthew Fox, al que todos conocemos por su papel del doctor Jack Shepard en Lost interpreta el papel de Rex Racer, el hermano del protagonista. El actor John Goodman a Pops Racer, el enérgico y decidido padre del protagonista y Susan Sarandon a la madre comprensiva.

También están en el reparto de esta película los actores Rain que da vida al personaje de Taejo Togokhan, Christina Ricci a Txisie, el gran apoyo del protagonista, Kick Gurry a Sparky, Roger Allam al señor Royalton, Paulie Litt a Chispita, Richard Roundtree a Ben Burns, Christian Oliver a Snake Oiler y Jonh Benfield a Cruncher Block, entre otros.

Una original película Speed Racer que sorprende desde el primer minuto y que logra recrear con la actuación y los movimientos de los actores protagonistas el estilo visual y narrativo de los dibujos animados del anime original. Lo que más sorprende de esta cinta es el ritmo rápido de las escenas de acción de esta cinta que se logra con cámaras múltiples, primeros planos y efectos de velocidad. Esta cinta es de lo mejor que pueden encontrar los amantes del automovilismo en las plataformas de streaming.