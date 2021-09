La plataforma de streaming Disney Plus tiene cada vez más adeptos. En tan solo dos años de existencia, los números alcanzados por el servicio de la Casa del Ratón deberían preocupar y mucho a competidores que llevan mucho más tiempo en el mercado, como Amazon o Netflix. La competencia por captar y mantener a los espectadores será cada vez más agresiva, sobre todo teniendo en cuenta que cada una de las compañías está reforzando su catálogo. HBO Max aterrizará en Europa en octubre, Amazon compró hace algunos meses la MGM, Netflix llegó a un acuerdo de exclusividad temporal con Sony Pictures y ahora la compañía que más franquicias importantes posee, creará el Disney Plus Day para aumentar la fidelización con sus suscriptores, ofreciendo grandes descuentos y nuevo contenido.

La noticia fue contada por el propio CEO de la compañía, Bob Chapek, cuando durante una conferencia de prensa confirmó del mismo modo, la llegada de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos a la mágica plataforma. Como revelaba al medio Deadline, Chapek también confirmó que ese estreno digital coincidiría con el Disney Plus Day: “Sorprenderemos a la gente con ofertas y será algo anual. Vamos a lanzar contenido nuevo en 4 de nuestras franquicias clave”.

El directivo de la compañía se refería tanto a la propia Disney como a Pixar, Marvel y Lucasfilm. Marcas que posee la compañía y que tendrán una gran cantidad de contenido nuevo en ese día. Chapek señaló también la llegada de otra película estrenada este verano para esas fechas, la cinta de aventuras Jungle Cruise. Ese mismo día aterrizará “la marvelización” de Los Simpson, Star wars y Frozen creando el “Marvel Special Look”. Una mirada diferente, pensada para crear cierta cohesión de marca e introducir a todos los públicos dentro del universo de los superhéroes.

Chapek es un fiel defensor de la plataforma y en su momento ya avisó de que quizás Shang-Chi no se hubiese estrenado en exclusiva, si se hubiese anticipado la posibilidad de una nueva ola de la pandemia tan dura, a pesar del nivel de vacunados avanzando a grandes pasos en casi todos los países. No obstante, a su vez, el CEO defiende la exhibición como parte fundamental del modelo de negocio cinematográfico. Disney Plus Day estrenará todo este contenido el 12 de noviembre.