Es una de las series más tristes de Netflix: un referente en la representación de la salud mental

Una de las series de animación para adultos que ha contado con más seguidores desde su estreno es BoJack Horseman. Una original ficción creada por Raphael Bob-Waksberg para la plataforma de streaming Netflix que se estrenó en agosto de 2014 y tiene 6 temporadas. Esta serie de animación cumple su décimo aniversario y cuenta la historia de BoJack, un caballo antropomorfo que triunfó en los años 1990 en el mundo del espectáculo de Hollywood con una telecomedia, pero que en la actualidad es incapaz de reconducir su vida profesional y personal. Una producción ambiciosa en la que en sus episodios se abordan los complejos conflictos personales de sus protagonistas. La serie BoJack Horseman de Netflix saca a luz problemas de salud mental en la época contemporánea como la depresión, las adicciones y la soledad. Uno de sus grandes aciertos es su sentido único del humor que ha conquistado durante una década a sus seguidores.

La serie de animación BoJack Horseman combina el humor ácido con una mirada cruda y un poco desoladora sobre la triste vida de una estrella de la televisión en decadencia. Su creador es el humorista Raphael Bob-Waksberg, en colaboración con la dibujante Lisa Hanawalt, los cuales ya habían trabajado juntos en proyectos como el webcómic Tip Me Over, Pour Me Out (2006). La serie comenzó con el objetivo de explicar cuál era el precio de la fama y se ha convertido después de sus seis temporadas en un crudo retrato generacional que ha conquistado poco a poco a la audiencia.

En 2020 la BBC la definió como “la mejor serie de animación del siglo XXI” y también se le concedieron dos precios: el de la crítica norteamericana del sindicato de guionistas WGA y los premios Annie de la International Animated Film Association. Aunque no todo han sido elogios en estos diez años, esta serie animada se ha convertido en una de las preferidas de los usuarios de Netflix.

¿De qué trata la serie de animación BoJack Horseman?

El protagonista de esta serie es el caballo BoJack Horseman (Will Arnett), protagonista de la telecomedia Horsin’ Around en la década de 1990 en un lugar llamado “Hollywoo”. BoJack vive en un mundo donde humanos y animales antropomorfos conviven y decide intentar relanzar su carrera como actor gracias a una autobiografía para la que contará con ayuda de una escritora fantasma, Diane Nguyen (Alison Brie).

Para conseguirlo BoJack también tendrá que intentar cumplir las exigencias de su exnovia y agente, la gata Princess Carolyn, su compañero de piso Todd Chávez y su amienemigo Mr. Peanutbutter, un perro labrador que es novio de Diane y triunfó con una sitcom muy similar a Horsin’ Around. La mayor parte de la trama se desarrolla en

A través de todos estos personajes sus creadores intentan con precisión las complejidades de las relaciones humanas y lo que supone la presión de la fama. La serie de animación cuenta con cameos de actores que se interpretan a sí mismos, como Margo Martindale, Naomi Watts o Wallace Shawn entre otros.

En la sexta y última temporada pudimos ver a un BoJack diferente que quería conducir su vida a un lugar esperanzador alejado de “aquel caballo del pasado” al que dice no reconocer. El protagonista de esta serie voló a Toronto para visitar a Diana, intentó reconectar con Hollyhock, su hermana e, incluso, convertirse en un referente para sus alumnos de interpretación. Con el último episodio esta serie se convierte en una obra maestra que ha emocionado durante estos años a todos sus seguidores.

El nuevo proyecto de Bob-Waksberg

Aunque la serie de animación BoJack Horseman sigue siendo una de las preferidas de los usuarios de Netflix, su creador Raphael Bob-Waksberg ya está trabajando en una nueva serie animada para Netflix con la que seguirá con este humor ácido que le caracteriza. Esta nueva serie de animación será Long Story Short y probablemente si todo va bien se estrenará en 2025.

Según las primeras noticias sobre esta nueva serie que hemos podido ver en la cuenta de X de Netflix: “Long Story Short trata sobre una familia a lo largo del tiempo. Se trata de la historia compartida, las bromas internas, las viejas heridas. Si alguna vez tuviste una madre, un padre, un hermano, una pareja o un hijo, este es el programa para ti y, por cierto, ¿te mataría llamarlos?”.

Tendremos que esperar hasta el próximo año para ver si esta serie está a la altura de BoJack Horseman, la cual por ahora se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de streaming Netflix. Aunque el desafío es importante, seguro que su creador su creador Raphael Bob-Waksberg vuelve a sorprender a todos sus seguidores.