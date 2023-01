La serie de Netflix que te dejara paranoico: la vas a devorar en un día

Las películas y las series de espías son las favoritas de muchos de los usuarios de las plataformas de streaming. Series como Homeland, El espía; Jack Ryan o The Americans son algunos ejemplos. A finales de diciembre del año pasado Netflix estrenó la serie Traición, un thriller británico protagonizado por el conocido actor Charlie Cox.

La serie Traición consta de 5 episodios y ha sido creada por Louise Hooper y Sarah O’Gorman. Esta ficción cuenta la historia de un miembro del Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido para el que cambia todo cuando su superior es herido y tiene que ocupar su puesto.

Un espía con problemas

La vida y la carrera de Adam Lawrence en el MI6 dan un giro de 180 grados cuando su superior sufre un ataque y él tiene que sustituirle. Adam es un hombre tranquilo que intenta estar a la altura de las circunstancias pero al que todo se le vuelve en contra cuando regresa a su vida Kara, una espía rusa, que ya formó parte de su pasado.

Desde ese momento la serie se sumerge en una red de problemas y dificultades para el protagonista que verá como salen a la luz un montón de secretos que él creía que ya estaban olvidados. Una buena serie para los que disfrutan con las ficciones de suspense, misterio y acción.

El protagonista de Traición es el conocido actor Charlie Cox (Daredevil) y la actriz Oona Chaplin interpreta el papel de Maddy de Costa. En el reparto de esta serie están también los actores Olga Kurylenko que da vida a Kara Yerzov, la espía rusa, Ciaran Hinds a Sir Martin Angelis y Tracy Ifeachor a Dede. Además la serie ha contado con los actores Avital Lvova, Joe Macaulay, Beau Gadsdon, Samuel Leakey y Adam James.

¿Una segunda temporada para Traición?

Por ahora la plataforma de streaming Netflix no ha confirmado si hará una segunda temporada de esta serie. Todavía está por ver su éxito de audiencia, ya que por ahora está solo en el puesto 6 del Top10 de esta semana. Hay que tener en cuenta que la historia de Traición queda bastante cerrada con esta temporada y si las cifras de audiencia no son lo que esperaba la plataforma es posible que no se renueve.

Tendremos que esperar un poco para saber si Netflix le dará otra oportunidad. Por ahora se pueden disfrutar estos intensos cinco episodios que ya están sorprendiendo a muchos de los usuarios de la plataforma de streaming.