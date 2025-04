La serie más impactante de Netflix acaba de volver y estas son las 10 razones por las que debes verla ya

Por fin los seguidores de la serie de suspense You pueden ver el final de esta emocionante ficción cuya primera temporada se estrenó en diciembre de 2018 en Netflix. Desde ese momento el personaje del librero y psicópata Joe Goldberg se convirtió en uno de los personajes preferidos de los usuarios de esta plataforma de streaming. La serie You está basada en la novela homónima de 2014 de Caroline Kepnes y ha sido creada por Sera Gamble y Greg Berlanti. El jueves 24 de abril se estrenaron los diez episodios de la esperada quinta y última temporada de la serie You. Joe Goldberd (Penn Badgley) vuelve a Nueva York el punto de partida de esta historia con su nueva esposa para vivir feliz y tranquilo, pero pronto se sentirá amenazado por los secretos y mentiras del pasado. Os vamos a dar diez razones para que no os perdáis la última temporada en Netflix de esta conocida serie que seguro os va a sorprender.

Promete la misma tensión que las anteriores

La última temporada de la serie You promete la misma tensión que las entregas anteriores y un Joe que nos volverá a sorprender en Nueva York con sus temibles actitudes. El protagonista de la serie You vuelve a ser el actor Penn Badgley (Gossip Girl) que se pone en la piel del extraño Joe Goldberg. De nuevo para los que le rodean es un hombre encantador, pero pronto saldrá a la luz su lado oscuro. En esta temporada estará acompañado de la actriz Charlotte Ritchie (Wonka) que da vida a Kate, su esposa.

Joe Goldberg vuelve a Nueva York

En esta última temporada Joe y Kate se encuentran en Nueva York, tres años después de que la pareja dejara Londres para cambiar de vida. Los dos quieren vivir felices y tranquilos en esta ciudad. Kate trabaja como CEO de Lockwood Corporation y Joe se comporta como un adorable y sensible marido que es admirado por los que les rodean.

El lado oscuro de Joe en el final de You en Netflix

Como todos recordamos, Joe Goldberg en la primera temporada trabajaba en una librería de esta ciudad y allí dejó muchos secretos y mentiras que ahora pueden salir a la luz. Joe al principio de esta temporada acepta su lado oscuro, pero también se da cuenta de que Kate no va a poder aceptar todo lo que pasó y que se lo tiene que ocultar,

Bronte, una nueva obsesión para Joe

La actriz Madeline Brewer (El cuento de la criada) da vida a Bronte, una mujer que se convertirá en la obsesión del protagonista en esta quinta temporada. Este personaje es una dramaturga enigmática que trabajará en su nueva librería y que se convierte en un problema para Joe esta temporada.

Nuevos problemas con el entorno de Kate

Joe tendrá además problemas con los hermanos de Kate, que sospechan de su pasado y también se encontrará con una joven que le hará replantearse su nueva y lujosa vida. Hay que tener en cuenta que Teddy, el hermano de Kate es su único aliado dentro de la empresa en donde está rodeada de enemigos, pero su hermana Reagan, no la apoya desde que dirige la empresa.

La relación con su hijo en el final de You en Netflix

Otra de las sorpresas es que también se volverá a reencontrar con Henry, el hijo que Joe tiene con su primera esposa, Love Quinn. El actor Frankie DeMaio da vida Henry con el que mantendrá también una relación complicada. La actriz Michelle Hurd interpreta a la psicóloga infantil que trata al hijo de Joe en el centro escolar y que se da cuenta de la influencia que tiene la relación con el padre.

Aparecen caras nuevas

Esta nueva entrega cuenta en los diez nuevos episodios de esta temporada con caras nuevas como los actores Griffin Matthews, Madeline Brewer y Anna Camp, y, además volverán algunos de los personajes que aparecieron en temporadas anteriores. La temporada final de You es uno de los platos fuertes de esta primavera en Netflix y no han reparado en el reparto.

También en esta última temporada de la serie You entran nuevos actores en el reparto como Griffin Matthews (She-Hulk: Abogada Hulka) que da vida a Teddy, el hermano de Kate, Charlotte Ritchie a Kate Lockwood y Anna Camp (Dando la nota) a Maddie Lockwood, las hermanas de Kate con las que no tiene buena relación.

Un amplio reparto de You en Netflix

Además, como secundarios aparecen en la serie los actores Pete Ploszek es Harrison Jacobs, el esposo de Reagan, Michael Dempsey es Buffalo Bob Cain, uno de los miembros de la empresa familiar que se ha convertido en el mentor de Kate tras la muerte de su padre, Nava Mau al detective Márquez, Heidi Gardner a la periodista e influencer Kim Kramer. Además, están en el reparto los actores Tom Francis que interprete el papel de Clayton, Natasha Behnam el de Dominique y B el de Phoenix.

El esperado final

Los seguidores de la serie están deseando saber si al final se descubrirá sus crímenes del pasado o si logrará que nadie se entere de lo que ha hecho. Como no queremos hacer ningún spoiler no os vamos a contar como termina la serie, pero solo os diremos que la violencia, los asesinatos y las obsesiones de Joe también tendrán un punto y final.

La oportunidad de ver de nuevo a Joe

Los seguidores de la serie You podrán por fin ver lo que ocurre al final de esta original ficción de suspense y volver a ver al actor Penn Badgley. El personaje de Joe Golberg se ha convertido en uno de los preferidos de los usuarios de Netflix y esperamos que en este final de la serie no decepcione.