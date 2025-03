La serie con 2 temporadas de la que está hablando todo el mundo: la comparan con ‘Breaking Bad’

Si estás buscando una serie para pasar unas tardes entretenidas de mantita y sillón esta semana, una buena opción puede ser la serie de ciencia ficción Severance (Separación). Aunque esta ficción se estrenó en Apple TV+ en 2022, todo el mundo está hablando de este thriller psicológico creado por Dan Erickson (Chambers) y producida y dirigida principalmente por el conocido actor Ben Stiller. Cuenta la historia de Mark Scout, coordinador de un equipo en de la empresa de biotecnología Lumon Industries cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre el trabajo y la vida personal. Este experimento de conciliación se complica cuando Mark se ve envuelto en un misterio que le obligará a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de su trabajo y también sobre su vida. Severance tiene un argumento original que por ahora no se ha visto en ninguna ficción y que engancha a los espectadores desde el primer episodio.

La serie Severance consta de dos temporadas de diez episodios cada una se ha convertido en una de las preferidas de los usuarios de Apple TV+ junto con la divertida comedia Ted Lasso que sigue siendo la reina de la plataforma de streaming. Además, no solo ha conquista a los espectadores, sino también la crítica le ha dado una valoración bastante alta. Otro de sus grandes aciertos es la elección del reparto ya que esta interesante ficción está protagonizada por actores como Adam Scott, Britt Lowen o John Turturro y cuenta con apariciones de Patricia Arquette o Christopher Walken.

¿De qué trata la serie Severance?

La serie de ciencia ficción Severance intenta reflejar las esclavitudes del trabajo moderno a través de esta empresa en la que se implanta un procedimiento llamado «cerradura» por el que los recuerdos laborales de los trabajado res se separan de los de su vida. Mark es solo un empleado, pero le ascienden a coordinador del equipo de la división de Refinamiento de macrodatos (MDR) tras la extraña partida de su compañero de trabajo Pete.

Esta división de la empresa de biotecnología se tendrá que unir al programa de «cercenadura» y será de los primeros que tendrá que separar los recuerdos de su vida laboral con los de su vida privada. En la versión exterior de Mark es un ex profesor viudo que está de duelo y llora la muerte de su esposa. Mark vive en la ciudad de Kier y le resulta complicado dejar de reflexionar sobre su vida y su trabajo. ¿Puede tener esta situación consecuencias para su vida y su futuro laboral? ¿Le está pasando lo mismo a alguno de sus compañeros y no se atreve a comentárselo?

En la segunda temporada de la serie Severance Mark y sus compañeros descubren las terribles consecuencias que tiene perturbar la frontera que les ha impuesto este programa de la empresa. Esto hará que su situación se complique cada vez más para los protagonistas de esta original serie.

El reparto de esta serie de ciencia ficción

El protagonista es el actor Adam Scott que da vida a ese empleado de Lumon Industries y triste viudo cuya vida cambia con este innovador programa. Además, tienen un papel de peso en la serie los actores Zach Cherry que da vida a Dylan G, compañero de trabajo de Mark que disfruta de las ventajas de la compañía y la actriz Britt Lower que interpreta el papel de Helena Eagan, la hija del director ejecutivo de Lumon, Jame Eagan.

Además en el reparto están los actores Tramell Tillman que da vida a Seth Milchick, el supervisor del piso cercenado, Jen Tullock a Devon Scout-Hale, la hermana embarazada de Mark, Dichen Lachman a Gemma Scout, la profesora de literatura y la esposa de Mark presuntamente muerta, Michael Chernus a Ricken Hale, el esposo de Devon, un autor de autoayuda, John Turturro a Irving Bailiff, el compañero de trabajo separado de Mark, Christopher Walken a Burt Goodman, el jefe separado de la división de Óptica y Diseño y Patricia Arquette a Harmony Cobel, la gerente del piso cercenado en Lumon.

En la segunda temporada aparecen en el reparto los actores Sarah Bock a la señorita Huang, la joven nueva subdirectora del piso cortado, Merritt Wever a Gretchen, la esposa de Dylan y Robby Benson al Dr. Mauer, un médico qie está en el piso de pruebas de Lumon.

La serie Severance o Separación es una buena idea para los que están buscando una serie de ciencia ficción diferente a todas las que se encuentran actualmente en los catálogos de las plataformas de streaming. Además de esta serie de ciencia ficción, se pueden ver otras como The Last of Us (Max), The OA (Netflix), The Peripheral (Prime Video), Outer Range (Prime Video) o Black Mirror (Netflix), entre otras.