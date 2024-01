Selena Gomez será la cantante Linda Ronstadt en una película biográfica

Tan sólo hay que echar un vistazo a las diversas ediciones de los Oscar para ver cómo el género de las películas biográficas es una de las apuestas favoritas de los académicos. La capacidad y el impacto de las historias reales, sumada a la siempre arriesgada caracterización de las estrellas, genera un entusiasmo tanto en los fans del personaje interpretado como en los de la propia estrella que asume el papel. Ese momento, le ha llegado a la cantante y actriz Selena Gomez, quien podría dar un salto cualitativo en su carrera con el anuncio de un prometedor biopic.

La artista responsable de éxitos musicales como Hands To Myself, Boyfriend o Single Soon dará vida a la cantante Linda Ronstadt en una película que estará producida por John Boylan (manager de Ronstadt) y el director James Keach, quien ya rodó el documental Linda Ronstadt: The Sound of My Voice. Una noticia que cobra ahora especial sentido para los fans, ya que Gomez compartió hace algunas horas una historia de Instagram sobre Simple Dreams, las memorias de la cantante publicadas en 2013.

Dos artistas que comparten origen mexicano

Tanto Gomez como Ronstadt comparten herencia mexicana, lo que lleva a que esta quizás se la opción de casting más acertada, dado el origen y la similitud que pueden llegar a compartir sus voces. No es la primera vez que el cine se acerca al legado de la reconocida voz norteamericana. En 2019 se estrenó el documental The Sound of My Voice, que abarcó toda su carrera, incluido su debut en Broadway titulado Piratas de Penzance.

En Canciones de mi padre exploró esos orígenes mexicanos, incorporando al disco nueve canciones rancheras interpretadas en español, lo que terminaría valiendo el premio Grammy en su categoría.

¿Quién es Linda Ronstadt?

A lo largo de tres décadas, Ronstadt ha sido una de las grandes voces musicales de la industria estadounidense, admirada tanto a nivel vocal por su versatilidad de registros como por su capacidad para crear éxitos comerciales de la talla de When Will I Be Loved, You’re No Good o Blue Bayou. Una carrera que le proporcionó múltiples premios Grammy a través de géneros tan diferentes como el pop, rock, el country o la música latina. Variedad que convierten a Selena en una de las pocas artistas que pueden reflejar a la perfección en las salas, la grandeza de icóno de la profesión.

Nacida el 15 de julio de 1946, la de Arizona anunció su retirada de las actuaciones en 2011, debido a sus problemas de salud derivados de la detección del Parkinson.

La carrera de Selena Gomez como actriz

Gomez es conocida sobre todo, por su implicación en el terreno de la música. Con 18 galardones, la cantantes es la cuarta solista más premiada de la historia en los Grammy. Un talento descomunal que no es ajeno a sus dotes interpretativas. Un lado de su trayectoria profesional al que cree que podría dedicarle más tiempo, realizando una pausa dentro de la industria musical:

.@selenagomez will portray Linda Ronstadt in an upcoming biopic, Rolling Stone confirms. Learn more here: https://t.co/UhRjJ2z52G pic.twitter.com/qws8l8K2Te — Rolling Stone (@RollingStone) January 10, 2024

“Cuanto más envejezco, más me doy cuenta de que actuar es mi trabajo y lo que quiero hacer con mi vida. Quiero disfrutarlo (y por eso) hago tiempo para las cosas que son importantes para mi”, le explicó a mediados del 2023 a The Wrap.

Como actriz, la estadounidense tiene créditos con apenas un año de vida en la serie Barney y sus amigos. Ese comienzo tan prematuro continuó en su explosión mediática al lado de Disney y el reconocido show, Los magos de Waverly Place. Paralelamente obtuvo un salto musical con la publicación de varios singles y discos que triunfaron entre su joven público.

Pero esta en la industria melódica no mermo su interés en la pequeña y gran pantalla, combinando de esta forma apariciones en cintas como Los muppets y Spring Breakers con series mediáticas de televisión de la talla de por trece razones y Sólo asesinatos en el edificio. Sus dos participaciones más relevantes en la gran pantalla llegaron de la mano de Jim Jarmusch en Los muertos no mueren y junto a Timothée Chalamet en Día de lluvia en Nueva York, dirigida por Woody Allen. En el 2024 rodará el biopic de Ronstadt y estrenará Emilia Perez, la nueva apuesta del genial cineasta Jacques Audiard.