Selena Gomez no se arrepiente de haber participado en ‘Emilia Pérez’: «Vivo sin remordimientos»

Los Oscar 2025 están a la vuelta de la esquina y parece improbable que, tras el devenir de los últimos meses, puedan surgir todavía nuevas polémicas de las películas participantes. The Brutalist y el uso de la IA, Anora y la ausencia de los coordinadores de intimidad, la actriz Fernanda Torres y su blackface de juventud…esta es una edición controvertida, lo miremos por donde lo miremos. Pero si hay que nombrar a una reina de lo controversial, Emilia Pérez se lleva evidentemente la palma. La cinta musical es la máxima nominada-está presente en 13 categorías-en la próxima alfombra roja y sin embargo, su colección de declaraciones, disputas y cancelaciones han mermado en gran medida su hipotético triunfo en la dorada gala de la meca del celuloide. Ante tal oleada de odio y de por supuesto, estar presente en el ojo del huracán, cualquiera podría intuir que la mayoría de los implicados no volverían a rodar el trabajo si pudiesen ir hacia atrás en el tiempo. No obstante y a pesar de todo, Selena Gomez acaba de hacer unas declaraciones en las que asegura no arrepentirse de nada.

Aunque no entró en excesivos detalles, la estrella de Emilia Pérez hizo su primera declaración pública sobre las polémicas recientes, incluyendo los comentarios ofensivos en las redes sociales hacia Karla Sofía Gascón. Palabras que pronunció durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara. El filme ha sido un polvorín desde su propio estreno, donde la comunidad mexicana ha sido especialmente crítica con la representación ligera de los desaparecidos por el narcotráfico. Pero la temática del largometraje sólo es la punta del iceberg, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en la gira promocional y en el circuito de premios desde que fuese proyectada por primera vez en el pasado Festival de Cine de Cannes. En la 77ª edición de la croisette, la película se llevó el premio a la mejor actriz compartido por todo el reparto y además, ganó el premio del Jurado. Desgraciadamente, ese inicio brillante consagrado en los Globos de Oro se fue dilatando a medida que se acercaba la ceremonia de las estatuillas doradas e iban surgiendo nuevos frentes para la producción.

El primero de ellos fue Selena Gomez grabándose llorando por las deportaciones de Donald Trump. El segundo, Audiard señalando que el español era un idioma de «pobres e inmigrantes». Por último, unos tuits antiguos de Karla Sofía Gascón en los que criticaba la presencia islámica en España y donde apuntaba a un exceso de diversidad en anteriores galas de los Oscar (entre otros), desataron la tormenta. Incluso después de mostrarse arrepentida por lo sucedido, Netflix y el propio cineasta francés han condenado al ostracismo a la intérprete española en un ejercicio de demagogia sin precedentes. Ahora, tras tanto revuelo, Gomez ha hablado por primera vez del asunto y sin mencionar a Gascón, ha dejado claro que no tendría ningún problema en volver a participar en el proyecto.

Selena Gomez no se arrepiente

Hablando con los moderadores del evento, a Selena Gomez se le tuvo que pregunta obviamente por cómo se sentía en estos momento, siendo Emilia Pérez una fuente inagotable de escrutinio público:

«Estoy muy bien. Parte de la magia ha desaparecido, pero elijo seguir estando orgullosa de lo que he hecho y estoy agradecida. Vivo sin remordimientos y haría esta película una y otra vez si pudiera», explicaba en el panel de Virtuosos de Turner Classic Movies. Al igual que Gomez, Gascón iba a ser homenajeada en el evento, pero tuvo que retirarse después del escándalo desproporcionado formado tras sus post en la red social conocida como X.

¿De qué trata ‘Emilia Pérez’?

La sinopsis oficial de Emilia Pérez es la siguiente: «Sobrecualificada e infravalorada, Rita es una abogada de un bufete que un día, recibe una oferta completamente inesperada. Debe ayudar a un capo de la droga a abandonar su negocio y a convertirse en una mujer».

Además de Gascón y Selena Gomez, la historia cuenta con un reparto que reúne además a Adriana Paz, Edgar Ramirez, Mark Ivanir, James Gerard, Anabel Lopez y Zoe Saldana, aparentemente esta es la única actriz del proyecto que todavía tiene ciertas posibilidades de llevarse el reconocimiento de Hollywood en la gala que tendrá lugar el próximo 2 de marzo.

Entre los diferentes premios a los que podría optar, Emilia Pérez está nominada a mejor película, director y actriz para Sofía Gascón. ¿Se irá de vacío. tras todas sus polémicas? La cinta llegará al streaming el próximo 28 de marzo, estando disponible en Movistar + y Filmin.