Rosamund Pike se une a ‘Saltburn’, la nueva película de la directora de ‘Una joven prometedora’

Emerald Fennell podría resumir su estado dentro de la industria con el título de su anterior película, Una joven prometedora. Y es que la directora se coló en las quinielas de los Oscar el pasado 2021 con el gran debut protagonizado por Carey Mulligan. Es por eso que, junto a otras grandes cineastas del panorama como son Greta Gerwig o Patty Jenkins, sus proyectos son observados desde la máxima expectación. Un hype auspiciado por el fichaje de última hora para su siguiente película: La nominada al Oscar Rosamund Pike.

La exclusiva la ha dado Deadline y, aunque no sepamos mucho de su historia, se ha mencionado que el título que maneja su directora es Saltburn y que la trama versará sobre una gran familia inglesa aristocrática. Condición que a Fennel no le es lejana, pues antes de colocarse detrás de las cámaras ha interpretado múltiples papeles como el de Camilla Parker Bowles en The Crown. Rosamund Pike es ya una veterana actriz con una filmografía sorprendentemente variada. Ha sido chica Bond en Muere otro día, Jane Bennet en Orgullo y Prejuicio y una femme fatal en su papel de Perdida, por la que hasta ahora ha obtenido su única nominación al Oscar a Mejor Actriz. Conociendo la línea feminista que manejó Un joven prometedora, se espera que el personaje de Pike tenga al menos un poco del carácter y carisma del que interpretó Mulligan.

Fennell no pudo agenciarse ni la estatuilla a mejor directora ni a mejor película por Una joven prometedora, pero en cambio sí que consiguió llevarse el Oscar a Mejor Guion original. La historia tocó el tema candente del “me too” desde una perspectiva oscura, pero creativamente alejada de cualquier victimismo, siendo una propuesta enérgica que abordaba el asunto como una venganza. Además del talento incipiente de Fennell como directora, como guionista ya había destacado anteriormente en series de éxito como Killing Eve o Drifter.

La cineasta estará entre el reparto de Barbie, la última película de Greta Gerwig, en la que participan Margot Robbie, Emma Mackey, Ryan Gosling, Will Ferrell, Simu Liu o Connor Swindells, entre otros. Saltburn se encuentra ahora mismo en preproducción, por lo que seguramente no comience a grabarse hasta pasado el verano, llegando a los cines a principios de 2023, con opciones nuevamente de competir por premios relevantes. ¿Conseguirá tener tanta repercusión como anterior película?