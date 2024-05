Richard Dreyfuss la lía en una proyección de ‘Tiburón’ y las redes lo acusan de tránsfobo

En plena época de la cancelación hay figuras a las que les da bastante igual mostrar sus pensamientos sobre la actualidad, aunque eso vaya a suponerles duras críticas por parte del público. Algunas siguen trabajando en la actualidad como Paul Schrader y a otras, les han impedido seguir ejerciendo su profesión por diferentes cuestiones. Ahí están ejemplos claros de la talla de Gina Carano (The Mandalorian) o Johnny Depp. Sin embargo, los que todavía son más claros y beligerantes con sus declaraciones, suelen ser figuras que ya lo han dado todo en el negocio del espectáculo y que viven prácticamente retiradas. Si el barco de esa dinámica tuviese un capitán, indudablemente este sería Richard Dreyfuss. El veterano intérprete de 76 años acudió hace unos días a una proyección especial de Tiburón y sin venir muy a cuento, hizo unos comentarios sobre los adolescentes en transición que evidentemente, no han sentado nada bien ni a la comunidad LGTB, ni prácticamente a nadie que siga la actualidad cinematográfica.

Aunque la mayor parte del público seguramente le ha perdido la pista, Dreyfuss no está retirado oficialmente. Lo que sucede es que el neoyorquino lleva mucho tiempo sin aparecer en filmes o productos relevantes, los cuales van en su mayoría directamente al mercado doméstico. El año pasado estuvo presente en Sweetwater y este 2024 estrenará Into the Depp, otra historia de tiburones para su filmografía. Pero más allá de su actual estatus de estrella en horas bajas, Dreyfuss fue en su momento una de las figuras más cotizadas de Hollywood. Ganador del premio Oscar al Mejor actor principal por La chica del adiós y obteniendo una nominación en la misma categoría posteriormente por profesor Holland, el actor es sin embargo conocido mundialmente por su participación en dos filmes de Steven Spielberg; Tiburón y Encuentros en la tercera fase. Dos historias clave en la historia del séptimo arte que como suele suceder, vuelven a ser proyectadas con el tiempo para realizar ciertas retrospectivas desde una mirada actual. Dreyfuss lleva años sin pelos en la lengua y con sus declaraciones en una proyección sobre el escuálido mas famoso del cine.

Polémica tránsfoba de Richard Dreyfuss

Como señalábamos, Richard Dreyfuss asistió a una proyección retrospectiva de Tiburón en los cines Cabot en Beverly, Massachusetts. Como viene siendo habitual, después de que todos viesen la cinta, participó en una ronda de preguntas donde incomprensiblemente y sin venir al caso, el actor utilizó el evento para mostrar su opinión con comentarios negativos hacia la comunidad trans y hacia las mujeres, refiriéndose a ellas como sumisas y débiles. Paradójicamente, instantes antes, se subía al escenario con su bastón bailando Love Story de Taylor Swift.

Al referirse a los adolescentes en transición, Dreyfuss dijo «No está bien porque cuando el niño tenga 15 años, ella dirá ‘soy un pulpo’». Ante las declaraciones, el director ejecutivo de los cines Casey Soward, se disculpó formalmente con los clientes por el arrebato controvertido del actor.

«Lamentamos que un evento que estaba destinado a ser una conversación para celebrar una conversación para celebrar una película icónica se convirtiera en una plataforma para opiniones políticas», comenzaba diciendo Soward en el es escrito compartido don IndieWire. Después no echó balones fuera y asumió parte de la culpa de ofrecer al mítico actor ese espacio para ofrecer y verter una opinión alejada del centro de debate que ocupaba la proyección: «Asumimos toda la responsabilidad por el descuido al no anticipar la dirección de la conversación y por el malestar que causó a muchos clientes. Estamos en un diálogo activo con nuestros patrocinadores sobre su experiencia y estamos comprometidos a aprender de este evento cómo implementar mejor nuestra misión de entretener, educar e inspirar a nuestra comunidad».

Su apoyo al blackface

No es la primera vez que los medios ponen en la picota a Richard Dreyfuss. A principios de este mes de mayo, el intérprete hizo otras declaraciones controvertidas sobre el oficio, definiendo el blackface y criticando los requisitos de inclusión para los Premios de la Academia.

«Es un arte. Nadie debería decirme, como artista, qué tengo que ceder ante la idea más reciente y actual de lo que es la moralidad (…) No se puede legislar eso. Hay que dejar que la vida sea vida. Lo siento, no creo que haya una minoría o una mayoría en el país a la que debamos atender así», explicó el actor durante una entrevista con Firing Line With Margaret Hoover.