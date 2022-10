¿Quieres identificar diferentes problemas de salud mental? Estas series te lo cuentan al natural

Aprovechando que el pasado lunes fue el Día Mundial de la Salud Mental, seguimos repasando algunas producciones que ayudan a identificar algunos problemas relacionados con este mal endémico al que cada vez, damos más relevancia en la sociedad actual. Estas son las series má recientes que muestran problemas relacionados con estas dolencias “invisibles” para un gran conjunto de la población:

‘This is Us’

This is us es la serie melodramática por excelencia. Su audiencia se cuenta en millones, lo que la convierte en una de las producciones más vistas del momento. Entre sus múltiples personajes podemos encontrar a Randall Pearson, interpretado por un genial Sterling K. Brown. En varios momentos de la serie, Pearson se muestra con crisis de ansiedad, aunque este presume de saber manejarla bien. Con el tiempo, su mujer le ayuda a buscar apoyo y que encontrarlo, no significa haber fracasado en la vida.

Dónde puede verse: Amazon Prime Video y Disney +

‘Big Mouth’

Aunque aparentemente parezca una serie de niños, Big Mouth es en realidad una ficción bastante adulta y compleja por momentos. Partiendo de la base de que los monstruos hormonales se manifiestan ante estos niños y que se personalizan las emociones de formas abstractas, también se escenifican problemas para la salud mental como la depresión, representado aquí como un gatito.

Dónde puede verse: Netflix

‘Caballero Luna’

También los programas de superhéroes pueden hablar de problemas relacionados con la enfermedad mental. Es el caso de Caballero Luna, el superhéroe de Marvel interpretado por Oscar Isaac tiene dos personalidades diferentes; Marc y Steven. Uno es un inseguro trabajador de un museo y otro, una máquina de matar. Al principio de la serie les cuesta entenderse (como es lógico), pero sólo juntos conseguirán vencer al villano de turno.

Dónde puede verse: Disney +

‘After Life’

Sí, un tío tan bestia en el humor como Ricky Gervais también puede tener un lado sentimental muy arraigado. A su personaje en Afer Life le cambia la vida cuando su mujer fallece. Lo primero que contempla es quitarse la vida, pero después desechada la idea, contempla la posibilidad de decir todas esas cosas que siempre se ha callado. Esta serie disponible en Netflix es uno de los mejores ejemplos de representación de la depresión y un claro ejemplo de que la salud mental es una cuestión global, a la que ya damos una relevancia vital en nuestras vidas.

Dónde puede verse: Netflix