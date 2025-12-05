¿Qué va a pasar con mi cuenta de HBO Max después de la compra por parte de Netflix?

Netflix ha cerrado un acuerdo para adquirir los estudios de Warner Bros y la plataforma de streaming HBO Max. La compra se ha cerrado por unos 83.000 millones de dólares (71.200 millones de euros) y ampliará considerablemente el catálogo de películas y series que ofrece Netflix.

La adquisición se ha cerrado después de que la mayor compañía de streaming del mundo superara las ofertas de sus principales competidores, Paramount Skydance y el gigante de las telecomunicaciones Comcast. La compra de HBO Max por parte de Netflix también contribuirá a reducir el precio de las suscripciones de la plataforma de streaming una vez se unan, según vaticinan algunos analistas.

La operación está prevista que se cierre en el tercer trimestre de 2026, cuando se efectúe la separación de Discovery Global, actual propietaria de Warner Bros y HBO Max. La compra permitirá que Netflix incremente el número de suscriptores en su plataforma y amplíe su catálogo con los grandes títulos de Warner y HBO.

Netflix planea incorporar la biblioteca completa de HBO y las producciones de Warner dentro de su aplicación. Ésta fusión incluye grandes series como Juego de Tronos, Los Sopranos, Friends, True Detective, The Big Bang Theory o Westworld y películas como la saga completa de Harry Potter, todo el universo de los superhéroes de DC, o clásicos como Casablanca. Ted Sarandos, CEO de Netflix, ha asegurado que la unión «permitirá llevar a los suscriptores más de lo que les gusta y definir las historias del próximo siglo».

La mayor plataforma de streaming del mundo será aún más grande cuando se formalice el acuerdo. Todo el catálogo de HBO Max y de Warner, plagado de clásicos y éxitos modernos, se unirán a las producciones más recientes de Netflix: Stranger Things, El juego del calamar, Adolescencia, La Casa de Papel o Las guerreras del K-pop, entre otros.

Todo apunta a que la plataforma de HBO Max desaparecerá, aunque desde Netflix no han avanzado más detalles de una operación que aún tardará al menos un año en cerrarse y llevarse a cabo. La plataforma de la gran N roja será mucho más grande, lo que permitirá que la compañía reajuste las tarifas de suscripción, con la posibilidad de reducir el precio de las mismas o de crear nuevos planes para acceder al contenido premium. A pesar de no saber qué pasará con HBO Max, no parece probable que las dos plataformas coexistan y desde Netflix aseguran que la incorporación del nuevo contenido les permitirá atraer más audiencia.

La incorporación del contenido en una plataforma podría ser automático, pero probablemente conlleve cambios en las condiciones de las cuentas, extinción del servicio y nuevas tarifas, dependiendo de cuáles sean las condiciones finales del acuerdo. Eso sí, los usuarios de Netflix tendrán asegurado poder seguir accediendo al contenido en una plataforma.