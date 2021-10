Este martes 26 de octubre ha llegado a España HBO Max, un nuevo servicio en streaming de WarnerMedia. Este va a sustituir al actual HBO España que ya ha desaparecido. Sus suscriptores han sido dirigidos automáticamente a la app de HBO Max. La plataforma ya estaba en funcionamiento en países como EEUU.

Hay que destacar que los clientes de HBO están bastante enfadados por la promoción que ha lanzado para los nuevos que les permitirá pagar la mitad de lo que costaba para los antiguos: 5 euros de por vida. Esta oferta no se ha ampliado a los clientes que ya tenían HBO que se sienten bastante disgustados. Quizás la idea ha sido fidelizar nuevos clientes de HBO Max, pero los de HBO no han entendido la discriminación.

HBO y HBO Max

HBO Max es un servicio un poco más completo que el antiguo HBO ya que vamos a encontrar además de su contenido, el de DC, Warner Bros, Cartoon Network y Max Originals entre otros muchos. Además también se va a poder ver contenido de Cartoon Network, TBS, TNT, Adult Swim, The CW, DC Universe y Warner. Pero también sabemos que no todo el contenido podrá llegar a la versión española de HBO Max, ya que puede ser que, por ejemplo, otras plataformas tengan comprados los derechos de algunas series de un canal como The CW.

Una nueva app más moderna

Lo primero que sorprende es el diseño de app de HBO Max que es visualmente más moderno para poder competir con las de Netflix o la de Disney+. Un diseño más intuitivo que permite a sus suscriptores encontrar sin problemas todo lo que ofrece la plataforma de streaming, lo cual era a veces un problema para los usuarios de la antigua de HBO. Lo único que cuesta un poco en la sección de Originals descubrir novedades como Made of Love o Chapelwaite.

Otra de las novedades de HBO Max es que permite la reproducción en 4K y HDR, así como el sonido Dolby Atmos. El problema es que solo se pueden encontrar contenido con estas modernas características como la trilogía Matrix y a La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Muy pocos contenidos pero con una calidad de reproducción ciertamente espectacular.

Las novedades en el catálogo de HBO Max

En cuanto a los estrenos que ya se pueden ver en HBO Max están la nueva Gossip Girl, Made for Love, Chapelwaite, Starstruck o la serie original documental española Dolores, entre otras. También aunque no son estrenos, ya se puede disfrutar de ficciones como la trilogía Matrix en 4K o The Mentalist.

En cuanto a los clásicos se han estrenado cuatro películas de Kubrick Ben-Hur, Casablanca y algunos clásicos modernos como las películas de Arma letal. Pero se espera que poco a poco se vayan estrenando más ficciones clásicas del fondo de armario de Warner y nuevas películas.