TVE nunca defrauda cuando se trata de lanzar consignas políticas a favor del Gobierno de Pedro Sánchez. La cadena pública que preside Elena Sánchez Caballero no iba a dejar pasar una oportunidad como los Premios Goya 2023 para adoctrinar a sus espectadores en pleno año electoral. Y ese papel lo asumió el presentador Carlos del Amor, la voz en off que comenta las películas premiadas, al decir «qué envidia se siente al ver esta película [Argentina 1985] y a un dictador juzgado, no muriendo en la cama», en clara referencia a Francisco Franco.

Del Amor hacía ese sesgado comentario en relación a la película Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre, que ha ganado este sábado el Goya a la mejor película iberoamericana en la edición de 2023 de estos premios cinematográficos. La película de Mitre, protagonizada por Ricardo Darín, sigue el juicio contra los responsables de la dictadura en Argentina durante la década de 1980.

Este tipo de descarada propaganda política en la televisión pública ya es habitual desde que gobierna Sánchez. En la pasada Nochevieja, TVE se burló del hermano de Ayuso y alabó a dos transformistas podemitas en su ‘Cachitos’. Todo con tono de burla. Sin embargo, este espacio del ente público no profundizó en el ámbito familiar de ministros socialistas salpicados por casos de nepotismo o en el del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

TVE promocionó a activistas de cabecera de la ultraizquierda como el transformista asturiano Rodrigo Cuevas -contratado por el Gobierno como imagen de España para la Expo de Dubái- o a Samantha Hudson, performer premiada por el Ministerio de Irene Montero que llegó a escribir: «Odio a las mujeres víctimas de violación». También Cuevas fue galardonado el pasado junio por Igualdad en los premios LGTBI ‘Arcoíris’.