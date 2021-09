Nightmare Alley supone el regreso a la dirección del oscarizado director mexicano Guillermo del Toro. El cineasta más imaginativo del cine reciente, no estrenaba una producción en cines desde la propia ganadora del Oscar, La forma del agua en 2017. Del Toro siempre ha sido un director que ha conseguido trabajar con los mejores equipos y repartos, pero esta última apuesta seguramente será la más llamativa de todas, en cuanto a la cantidad de estrellas que se juntan para la ocasión: Cate Blanchett, Bradley Cooper, William Dafoe, Rooney Mara, Toni Collete y Richard Jenkins, entre muchos otros.

La cinta está producida por Searchlight Pictures, propiedad de Disney después de la compra de Fox. La propia productora ha sido la que ha mostrado las primeras imágenes oficiales de la cinta, que está basada en la novela homónima escrita por William Lindsay Gresham. El caso es que en España, la primera adaptación recibió el nombre de El callejón de las almas perdidas. Esta Nightmare Alley es un remake de la original que beberá de la novela, aunque no sabemos si la nueva película de del Toro recibirá la misma traducción. No obstante, el mexicano ha querido hacer hincapié en que no quiere que su público confunda el titulo con la temática fantasiosa y de terror que domina su filmografía. Nightmare Alley es un clásico del cine negro sin elementos sobrenaturales.

La confusión inferida por un título no es algo nuevo para él, ya que en La cumbre escarlata (Crimson Peak en el titulo original) mucha gente entendió que asistía a una cinta de terror, cuando en realidad era una propuesta de romance gótico.

Según Vanity Fair, en la película Bradley Cooper encarna a Stanton Carlisle, un ex trabajador del carnaval que se convierte en una gran estrella de la ciudad cuando comienza actuar en shows de lectura mental. Allí se encuentra con La Dra Lilith Ritter (Cate Blanchet), una psiquiatra que intenta desenmascararle pero que termina envuelta finalmente en sus planes de estafa.

Nightmare Alley se estrenará en Estados Unidos el 3 de diciembre, mientras que a España no llegará hasta el 28 de enero de 2022. Con la fecha de estreno tan cerca, no sería de extrañar que dentro de poco Searchlight Pictures mostrase un primer adelanto en movimiento de la película.