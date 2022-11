Primer vistazo a Michael Fassbender en ‘Next Goal Wins’: Lo nuevo de Taika Waititi

Hace dos décadas, la selección de fútbol de Samoa fue goleada por Australia 31-0. Sí, habéis leído bien. El equipo encajó un gol casa cuatro minutos y después, se decidió desde la dirección contratar a un entrenador llamado Thomas Rongen. Esa historia deportiva de perdedores y vencidos es el próximo proyecto del director neozelandés Taika Waititi de la que por fin, hemos podido ver algunas imágenes de uno de los protagonistas, interpretado por Michael Fassbender.

La historia deportiva de Waititi parte del documental homónimo que se estrenó en 2014 y que al realizador encantó: “Hace años la vi y no podía creer que nunca antes hubiese oído hablar de esa historia”. Para el responsable de títulos como Jojo Rabbit o Thor: Love and thunder, Next Goal Wins suponía un gran reto ya que nunca había abordado una película sobre deporte ni tampoco tenía mucha idea sobre una competición como el fútbol. Algo que no le ha pesado demasiado a la hora de comandar la película, ya que esta es una historia sobre perdedores. “Me encanta las historias sobre desvalidos”, señalaba Waititi en la entrevista para EW.

La elección para interpretar al entrenador fue Fassbender. Un holandés que tuvo una carrera bastante completa como entrenador y que después obtuvo varios puestos supervisando el trabajo de varios equipos en Estados Unidos. Waititi dijo que el actor de 12 años de esclavitud se las arregló para ser un entrenador “muy convincente”. Además de Michael Fassbender, Next Goal Wins está protagonizada por el actor samoano-neozelandés Oscar Kightley, que interpreta al jefe de fútbol de Samoa Americana y recién llegado a Kamaina, interpretando al jugador Jaiyah Saelua: “Jaiya es una jugadora trans, una de las estrellas del equipo y gran parte de la película gira en torno a su relación con Thomas Rongen”, continuaba explicando el director.

El drama deportivo también contará con la estrella de Mad men y El cuento de la criada, Elizabeth Moss y Will Arnett, quien ocupa un rol de antagonista ficticio como ejecutivo del mundo del fútbol. “Lo que pasa con convertir documentales en películas es que, a menudo, los documentales no tienen un villano, pero se necesita algún tipo de fuerza externa que amenace al equipo para dar la historia es algo que está en juego”, terminaba de explicar Waititi.

Next Goal Wins llegará a los cines el próximo 21 de abril de 2023.