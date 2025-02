Primer tráiler de ‘Havoc’ (‘Estragos’): Tom Hardy protagoniza el nuevo thriller de acción de Netflix

No ha pasado mucho desde que Tom Hardy se despidió del mundo de los superhéroes con Venom: El último baile, pero independientemente de su adiós a Eddie Brock, la estrella británica no va a abandonar su preferencia actual por los filmes de acción. Por eso, no nos extraña verle disparando y golpeando a varios enemigos en el primer tráiler de Havoc (Estragos). Un thriller de Netflix sobre bajos fondos criminales en el que Hardy da vida a un detective dispuesto a todo, con tal de terminar con el negocio de la droga y la corrupción sistemática de la ciudad. Aunque para ello, posiblemente tenga que enfrentarse a parte de su anterior vida.

Compartida por la propia «gran N roja», la sinopsis oficial de Havoc relata lo siguiente: «Tras un negocio de drogas que sale mal, Walker se encuentra con varias facciones pisándole los talones: un sindicato del crimen vengativo, un político corrupto y sus compañeros policías. Cuando intenta distanciar al hijo de un político, cuya participación en el negocio de las drogas comienza a desentrañar una profunda red de corrupción y conspiración, se ve obligado a enfrentarse a los demonios de su pasado». Además de Hardy, el servicio de streaming se ha vuelto a rodear de grandes rostros de Hollywood para complementar un reparto digno de cualquier blockbuster del campo del celuloide, con Timothy Olyphant (Justified), Forest Whitaker (Platoon) y Luis Guzmán (Traffic), dentro del casting principal. El elenco secundario se completa con Jessie Mei Li, Richard Harrington, Tom Wu, Gordon Alexander y Richard Pepper. Y detrás de toda esta visceralidad y violencia se encuentra precisamente, el cineasta de Redada asesina, Gareth Evans.

‘Havoc’: el futuro gran estreno de Netflix

Escrita también por el propio Evans, Havoc supone la llegada de uno de los principales reclamos fílmicos «made in Netflix» de este 2025. Porque más allá de producciones con nombres llamativos de la talla de Cameron Diaz y Jamie Foxx con obras menores del paupérrimo nivel de De vuelta a la acción, no existen ya tantas acometidas con estrellas de Hollywood dentro de la líder del streaming. Sí, la empresa dirigida por Ted Sarandos sigue contando con los primeros nombres de la meca del celuloide, pero desembolsos presupuestarios gigantescos para superproducciones de la talla de Alerta roja o El agente invisible, quedaron ya en otro prisma estratégico de la marca.

El interés de la cinefília en el proyecto, aparte de la presencia y protagonismo de Hardy, reside en el liderazgo tras las cámaras de un perfil como el del joven director británico. Nacido en los 80, Gareth Evans es un realizador que desde sus inicios a principios de los 2000, comenzó filmando producciones de pura acción. Footsteps, Merentao o la propia Redada asesina son un buen ejemplo de esa tendencia primigenia en su cine. Estilo que continuaría explotando con una secuela del filme protagonizado por Iko Uwais y ahora, alcanzando una especie de cenit comercial con la llegada de Havoc, la cual en España recibirá el nombre de Estragos. El apóstol, estrenada en 2018, fue su primera colaboración con Netflix, mientras que en 2020 formó parte de la creación de la serie de la AMC, Gangs of London.

Un Tom Hardy más serio

El tráiler de Havoc vuelve a recordarnos la versión más seria y tensa de un Tom Hardy que desde su incursión con el simbionte, había tomado una senda interpretativa más caricaturizada. Eso sí, en 2023 nos volvió a mostrar su estilo más rudo y hierático gracias a Bikeriders. La ley del asfalto.

Por aquel entonces, el londinense ya le contó a Fandango que en realidad sus transformaciones interpretativas tenían más que ver con la creación de una voz y un sonido personalizados para sus personajes:

«Me gusta jugar con los acentos porque creo que algunas personas son muy sensibles fonéticamente a los acentos, como si tuvieran que ser muy específicos, y lo entiendo al 100%, pero creo que también hay margen de maniobra en la transición (…) No es sólo la voz, es la forma en que alguien se mueve, es la forma en la que mira, la forma de caminar, todo está conectado».

Havoc (Estragos) llegará a la plataforma de Netflix el próximo 25 de abril.