Primer tráiler de ‘Creed III’: Adonis Creed vuelve a subirse al ring

Si ayer recibíamos de la mano de Michael B. Jordan los dos primeros carteles de Creed III, ahora le ha tocado el turno a poder echar un vistazo al tráiler del regreso de Adonis al ring, para enfrentarse contra el nuevo personaje que interpreta un hipermusculado Jonathan Majors.

Será la primera vez que el protagonista afronte un combate sin Rocky (Sylvester Stallone), su entrenador y tutor pugilístico. Ahora, desde el proyecto se ha decidido que el campeón de Filadelfia no debería estar en esta historia, consiguiendo así de un efecto de soledad y resiliencia individuales nunca antes visto en Adonis. Otra de las novedades es la dirección, ya que por primera vez Ryan Coogler sólo ha trabajado el guion junto a Keenan Coogler y Zach Baylin, mientras que el encargado de dirigir la película ha sido el propio Jordan como debutante en el puesto.

En Creed III, Adonis deberá enfrentarse a Damian Anderson, un hombre de su pasado en el orfanato. Por lo que muestra el adelanto, al principio querrá ayudar a su antiguo compañero, pero será el mismo quien deberá terminar con la violencia desmedida que perpetua este antagonista. Majors ya contó que el entrenamiento para conseguir el cuerpo perfecto fue completamente agotador y que recibió más de 100 puñetazos en el rostro. Por otra parte, a pesar de la ausencia física de Rocky, Jordan ya avisó de que sí que tendría una presencia espiritual en la historia: “Creo que Sly dejó saber que no regresaría para este, pero creo que, ya sabes, su esencia y su espíritu…siempre habrá un poco de Rocky dentro de Adonis”.

My directorial debut?! Still sounds crazy to say but there's no film that has been more personal to me and no film I've felt more ready to steer. Excited to share the first trailer for Creed 3. To my cast & crew thanks for working so hard to continue the legacy of the franchise. pic.twitter.com/PSbOr2usdH

— Michael B. Jordan (@michaelb4jordan) October 18, 2022