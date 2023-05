El primer teaser de Poor Things parece confirmar lo que las imágenes de su promoción iban apuntando: Será la cinta más diferente de la filmografía de Yorgos Lanthimos. El filme producido por Searchlight Pictures tiene como protagonista a una Emma Stone recién resucitada que versa su material sobre la novela homónima del escritor Alasdair Gray, en 1992.

La historia relata el viaje de Bella Baxter (Stone) para descubrir cómo y por qué fue revivida, cuando perfectamente recordaba haber muerto. Sin embargo, eso no significa que vaya a seguir al científico loco (Willem Dafoe) que le devolvió a la vida, pues quiere vivir todas las experiencias posibles ya que para ella todo es nuevo. En su camino no estará sola, contando con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un compañero con el que huira en un trayecto para descubrirse a sí misma y de paso, tener la oportunidad de cambiar el panorama y los derechos de las mujeres de su tiempo. El guion de la novela de Alasdair estará adaptado por Tony McNamara, guionista con el que ya colaboró en la anteriormente mencionada La favorita. Eso sí, primera vez e realizador no trabajará bajo la producción de su propio país o de Inglaterra, sino que estará financiada por Irlanda.

Se trata de la primera película del cineasta griego desde que estrenó La favorita en 2018. En aquella ficción ya dirigió a la ganadora del Oscar, interpretando esta a la joven Abigail Hill, una nueva sirvienta del palacio de la reina Ana (Olivia Colman).

No será la última colaboración Lanthimos-Stone

Después de perseguir el misterio de su resurrección en Poor Things, la actriz de La la land volverá a aparecer en lo próximo del director de autor en un filme de varios cuentos que contará con un reparto espectacular conformado por Joe Alwyn, Jesse Plemons y Margaret Qualley. Además de continuar con el que parece ser su narrador fetiche, Stone protagonizará Cruella 2, secuela en la que volverá a interpretar a la villana de 101 dálmatas.

Con fans incondicionales y detractores absolutos, lo que es cierto es que el imaginario de Yorgos Lanthimos no deja indiferente a nadie desde que en 2009 sorprendiese a medio mundo con Canino. Después, dio el salto a repartos internacionales con la incorporación de estrellas de la talla de Colin Farrell, Rachel Weisz o Nicole Kidman.

Poor Things es una de las películas más esperadas de este 2023, aunque lamentablemente todavía no tenemos una fecha de estreno programada.