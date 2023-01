Primer teaser de la película de ‘Gran Turismo’: El videojuego de coches por excelencia

Las películas y series basadas en videojuegos volverán a ser una tendencia este 2023. Tan sólo hay que echar un vistazo al calendario de estrenos para ver que títulos como Super Mario Bros o la ficción seriada de The last of us en HBO están en la boca de todos. Ahora, le ha tocado el turno a Gran Turismo, el simulador de carreras de coches por excelencia tendrá una adaptación a la gran pantalla y Sony Pictures ha querido mostrarnos una pizca de la adrenalina que se ha respirado tras las cámaras.

Por lo que se aprecia en el breve adelanto, Gran Turismo quiere ser una de esas opciones para disfrutar en la cartelera. Algo así como una Top Gun: Maverick automovilística que habla de la experiencia en cines como un auténtico reclamo. Por eso, antes de publicar un tráiler definitivo, la compañía nipona ha puesto a sus tres protagonistas principales (David Harbour, Orlando Bloom y Archie Madekwe) a contarnos en primera persona cómo va a era esta experiencia, haciendo hincapié por supuesto, en la historia real que hay detrás del argumento de la cinta. Y es que todo parte de una prueba real del juego en la que a varios jugadores se les ofreció la oportunidad de competir en la vida real debido a sus increíbles habilidades sobre la pista virtual. El tercero de esa generación que brilló en la simulación fue Jann Mardenborough, quien tuvo el privilegio de correr para Nissan en las 24 horas de Dubai, F3 European Championship, la GP3 Series y las 24 horas de Le Mans. Llegando, por supuesto, a convertirse en un gran piloto profesional.

Además de los rostros conocidos de su reparto, a los cinéfilos les sonará el nombre que hay detrás de las cámaras. Neill Blomkamp regresa a la dirección tras varios años dirigiendo cortometrajes. El cineasta sudafricano no se recuperó nunca de Districto 9, su primer gran éxito y, tras varias intentonas de seguir comandando el género de la ciencia ficción, desapareció de la escena. En 2021 estrenó Demonic, una propuesta del género de terror que fue vapuleada unánimemente por la crítica.

Quién sabe si esta adaptación para Sony Pictures supondrá el relanzamiento de su carrera profesional, en un género en el que nunca lo hemos visto desenvolverse. Gran Turismo llegará a los cines de todo el mundo el próximo 11 de agosto de 2023.