Premios Goya: 5 actores fantásticos que todavía no han ganado el galardón

Hoy el cine español se viste de gala gracias a los Premios Goya 2025. Una 39ª edición celebrada en Granada y conducida por dos estrellas mundiales de la escena cinematográfica española; Maribel Verdú y Leonor Watling. Con todo ello, dentro de pocas horas conoceremos si El 47 (14 nominaciones) confirma su posición de favorita o si el fenómeno de La infiltrada (13), puede arrebatarle la gloria a la historia de resistencia vecinal de Manolo Vital. De hecho, incluso las fantásticas Segundo Premio y La estrella azul podrían dar la sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que fueron dos de los largometrajes previamente seleccionadas por la Academia para competir en la alfombra roja de los Oscar. Pero como nunca llueve a gusto de todos y menos en algo tan puramente subjetivo, seguramente en esta edición se cometan ciertas injusticias artísticas.

Lo que no es tan normal es que tras años de trayectoria, algunos de los mejores intérpretes de nuestro país todavía no hayan logrado alzar el busto del célebre pinto del romanticismo ni siquiera una vez. Una maldición que esta noche podría terminar para Vito Sanz gracias a Volveréis o para Clara Segura, nominada por su papel en El 47. Justo en el lado contrario encontramos a Luis Tosar, el cual podría llevarse su cuarto cabezón de yeso por La infiltrada, mientras que Antonio de la Torre tiene serias posibilidades de alcanzar la tercera consideración de su carrera. Por último y al igual que Tosar, la encarnación de Enric Marco Batlle por parte de Eduard Fernández en Marco posee bastantes papeletas de terminar derivando en el cuarto de sus premios Goya. Dicho lo cual y aprovechando la inminente gala, queremos destacar a cinco actores que todavía no han alcanzado la mayor gloria en la escena audiovisual patrio:

Premios Goya: 5 actores sin gloria

1-Najwa Nimri

Es la más destacada de la lista. Sobre todo, teniendo en cuenta que a muchos les ha parecido completamente incomprensible su ausencia en las nominaciones tras el increíble desempeño de Aurora, la controladora madre de Hildegart en La virgen roja. Porque Najwa Nimri ha brillado en la pequeña pantalla, pero antes de que series como Vis a Vis la colocasen en el mainstream, la pamplonesa estuvo nominada a los Premios Goya por Los amantes del círculo polar y por Lucía y el sexo. Quién te cantará en 2019 fue la última ocasión en la que la Academia consideró su trabajo.

Nominaciones: 4 (una de ellas a la Mejor canción por Guerreros).

2-Juan Diego Botto

En 2023 estuvo nominado a Mejor dirección novel por En los márgenes. No obstante, como los académicos le tengan en tanta estima a su recién iniciada labor como cineasta como a su desempeño actoral, Juan Diego Botto puede esperar sentado. Porque entre otras cosas, desde que fue nominado por Historias del Kronen al Mejor actor revelación, Botto ha estado con opciones de salir victorioso en la categoría en otras 4 ocaciones. Algunas en desempeños tan encomiables como Vete de mí (2007) o Ismael (2014).

Nominaciones: 6 (tres de ellas a Mejor actor de reparto).

3-Imanol Arias

Puede que para el público haya sido más conocido por su papel de Antonio Alcántara en Cuéntame. Sin embargo, Imanol Arias ya consiguió su primera nominación en los Premios Goya en la segunda edición del certamen. Fue por El Lute: Camina o revienta y al año siguiente, volvió a salir nominado por la secuela, El Lute II: Mañana seré libre. Convirtiéndose así en el primer y único actor que ha estado nominado en dos ocasiones por el mismo papel. La última vez que pudo llevarse el trofeo interpretativo fue en 1994, por Intruso.

Nominaciones: 4 a Mejor actor principal.

4-Jordi Mollà

Con permiso de Javier Bardem, Jordi Mollà es uno de nuestros intérpretes mas internacionales. El español ha trabajado en proyectos como Che: Guerrilla de Steven Soderbergh, El Álamo o Blow. Polémico hasta la médula, Mollà no ha vuelto a estar en las quinielas de los Goya desde el 2010, Con motivo de su actuación en El cónsul de Sodoma.

Nominaciones: 5.

5-Leonor Watling

Como ya hemos señalado, Watling será una de las dos presentadoras de la noche. Y, aunque quizás no ha tenido tantas ocasiones de tener el premio en sus vitrinas, nos parece tremendamente injusto que la actriz de Hable con ella y Mi vida sin mí nunca haya logrado alzarse con la distinción. Es más, sus dos nominaciones no son ni siquiera por las mencionadas cintas. La hora de los valientes (1999) y A mi madre le gustan las mujeres (2003), son las dos únicas posibilidades que ha tenido Watling.

Nominaciones: 2.