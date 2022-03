Netflix tiene un catálogo que se actualiza cada pocos días, tanto con contenido propio, como con producciones de las principales productoras y distribuidoras de la industria. Al principio de su llegada a España, la política que seguía “la gran N roja” estaba marcada por el volumen y la cantidad de películas, en vez de la creación de grandes títulos con estrellas de primera línea de la actuación. Así, ahora la empresa liderada por Ted Sarandos crea historias como la de No mires arriba, El poder del perro o Alerta Roja en cuyos títulos rezan los nombre de Leonardo DiCaprio, Benedict Cumberbatch o Ryan Reynolds. Precisamente este último es el que mantiene un idilio mayor con el servicio de streaming, estando disponible ya mismo, la película de Netflix que te romperá la cabeza: El proyecto Adam.

El proyecto Adam está dirigida por Shawn Levy, el realizador que saltó a la fama con Netflix y que el pasado verano brilló guiando a Reynolds en Free guy. Lejos de alejarse de la ciencia ficción, esta última protesta nos trae a Adam Reed, un viajero del tiempo del año 2050 que con su nave averiada, termina aterrizando en su casa y conociendo a su yo de 13 años. Adam deberá afrentarse a su antigua vida para encontrar a Laura, la mujer a la que ama y que misteriosamente ha desaparecido.

Además de Reynolds, el reparto se contempla con Waker Scobell (el joven Adam), Mark Ruffalo (su padre adoptivo), Zoe Saldana (Laura) y Jennifer Garner (la madre de Adam). Se trata de la tercera película de Netflix con el actor. Una asociación que ha dado muchas alegrías a la plataforma. Si 6 en la sombras ya fue un auténtica locura de visualizaciones, Alerta roja rompió todos los moldes establecidos. Tanto que se convirtió en escasas horas, en la película original más vista de la plataforma.

En el futuro, el intérprete tiene pendiente el desarrollo de la tercera parte de Deadpool y El espíritu de la Navidad, una historia con Will Ferrell producida por Apple TV +. Por su parte, Levy y Ruffalo volverán a trabajar para Netflix con la miniserie All the light we Cannot See, con guion del creador de Peaky Blinders, Steven Knight.