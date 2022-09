La película de Netflix de la que más se está hablando: la más vista del fin de semana

¿Existe algo más motivacional para un fin de semana que una película deportiva? Netflix tiene en su haber un catálogo prácticamente inabarcable de títulos, pero en el streaming en público es sobreaño y elige, unas producciones por encima de otras. Por ello, no es de extrañar que coincidiendo con el Eurobasket, La película de Netflix de la que más se está hablando sea Garra.

Garra es la historia de un cazatalentos de baloncesto que se encuentra dentro de una mala racha. Sin embargo, estando en el extranjero descubre a un jugador de enorme talento y pasado complicado. Sin la aprobación del equipo para el que trabaja, este ojeador se lo lleva a Estados Unidos para intentar por todos los medios que ambos, tengan una última oportunidad de triunfar. El cazatalentos está interpretado por Adam Sandler y el jugador es el baloncestista profesional Juancho Hernanhomez. El jugador español forma parte del equipo de los Toronto Raptors y demuestra en la película desenvolverse muy bien como actor. Cerrando el reparto encontramos a Queen Latifah, Ben Foster, Robert Duvall, Lyon Beckwith, Maria Botto, Kenny Smith, Jaleel White, Abraham Vasquez, Jordan Hull, Kevin D. Benton y Debbie Lay.

En España la gente tiene muchas ganas de baloncesto debido a la competición europea y es por eso que Garra es la película de Netflix de la que más se está hablando. El domingo se dará la final (en la que Francia ya está clasificada) por lo que Garra se mantendrá como un atractivo dentro de la plataforma varios días más. Sobre todo teniendo en cuenta el buen papel en el torneo del equipo español.

Garra está dirigida por Jeremiah Zagar, un director que debutó en 2018 dentro del largometraje de ficción con We the Animals. Antes de esto, Zagar rodó dos documentales; Captivated: The Trials of Pamela Smart y League of Legends: Live/ Play. El guion parte de Will Fetters, guionista de Ha nacido una estrella y Recuérdame y de Taylor Materne, quien debuta en la ficción después de haber participado en el equipo de desarrollo narrativo de los videojuegos NBA 2k19 y NBA 2K20.

Los buenos resultados de Garra se producen seguramente también gracias al trabajo de Sandler. Denostado por la crítica, el actor se reivindicó con su papel de Diamantes en bruto y pronto volverá a repetir con la misma dupla de directores, los hermanos Safdie, por lo que dentro de poco podríamos volver a ver otra gran interpretación del actor.