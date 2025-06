La película de José Coronado que se ha convertido en un fenómeno: está en Netflix y da de que hablar

Hay actores que poseen cierto magnetismo con el público, el cual sólo se puede explicar mediante el carisma, encanto o una presencia ante la cámara donde su mera aparición lleva a que los espectadores dejen de parpadear. Esto suele responder a una mezcla de talento y experiencia. Suma de éxito en la industria patria, mediante la cual figuras de la talla de Javier Bardem o Luis Tosar se han hecho un nombre. Pero hoy, nuestra recomendación va de la mano de un hombre que aparte de generar furor en la gran pantalla ha sabido ser también una estrella en el ámbito de las cadenas de televisión y el streaming. La película que nadie se puede perder en Netflix es de José Coronado y se titula La familia perfecta (2021).

A lo largo de su carrera, este madrileño de 67 años ha construido toda una esencia en torno al drama, encarnando habitualmente a tipos duros en un contexto de cine criminal. Santos Trinidad en No habrá paz para los malvados (2011), Rafael en La caja 507 (2002) o Tirso Abantos en la serie Entrevías (2022), todos ellos poseían esa mirada implacable que auguraba la violencia en cada movimiento o parpadeo. Sin embargo y como toda estrella de nivel, José Coronado transformó su sobriedad interpretativa en un personaje divertidísimo para esta película: una comedia familiar que juega con los estereotipos de clases y esos clichés que tan bien funcionan dentro del séptimo arte hispano. No es tampoco que Coronado no hubiese participado antes en comedias, pues en sus inicios estuvo presente en el casting de Cucarachas (1993), en La dama boba (2006) o en la más reciente, Es por tu bien (2017). Eso sí, en La familia perfecta es donde definitivamente ha logrado destacar en este registro, apoyado en gran medida por un gran reparto de actores de renombre de la escena nacional. Pero, ¿de qué trata realmente esta historia

¿De qué trata ‘La familia perfecta’?

La sinopsis oficial de La familia perfecta la siguiente: «Lucía cree llevar una vida modélica y tenerlo todo bajo control. Desde que se casó, volcó todos sus esfuerzos en el cuidado de su familia ideal. Pero todo comienza a derrumbarse el día que aparece Sara, la novia de su hijo; una chica joven, libre y deslenguada y con ella, una familia política muy diferente a la idea que Lucía siempre soñó para su hijo. A partir de ese momento, Lucía descubrirá que la familia perfecta no era exactamente lo que ella pensaba».

En la película, acompañando a José Coronado encontramos a otros rostros bien conocidos en el panorama nacional. Belén Rueda (El orfanato), quien da vida a Lucía y Gonzalo de Castro (7 vidas), cuyo papel es el de marido de esta y padre del joven encarnado por Gonzalo Ramos (Física o Química). Coronado es el patriarca padre de Sara, a la que da vida una estupenda Carolina Yuste (Carmen y Lola). Jesús Vidal (Campeones), Pepa Aniorte (Volver), Pepe Ocio (Los favoritos de Midas), María Hervás (Machos alfa) y Lalo Tenorio (El fin de la comedia), completan el elenco secundario. Tal es el nivel de sus caras protagonistas que en realidad, tanto Rueda como Coronado como Yuste, tienen un premio Goya en su vitrina, mientras que de Castro estuvo nominado en 2008 por La torre de Suso.

La familia perfecta está dirigida por Arantxa Echevarria, una cineasta que recientemente brilló en la alfombra roja española con La infiltrada (2024), filme victorioso en la categoría de mejor película y en condición de ex aequo en los Goya 2025 junto a El 47 (2024). Aunque esta bilbaína ya había recogido un «cabezón» del pintor español en 2019, gracias a su dirección novel en Carmen y Lola (2018). En 2026 podremos verla dirigiendo Cada día nace un listo, una nueva comedia con la que intentará despertar otra vez las carcajadas de los espectadores. El guion corre a cargo de Olatz Arroyo, responsable de otras comedias ligeras y triunfantes en la taquilla como El mejor verano de mi vida (2018) y Hasta que la boda nos separe (2020).

La divertidísima película de José Coronado

De momento, esta película de José Coronado está únicamente disponible en Netflix. Plataforma donde ha encadenado miles de visualizaciones, posicionándose como un entretenimiento perfecto para una tarde de cine en casa. Antes de arrasar en el mercado de vídeo bajo demanda, La familia perfecta cosechó una recaudación superior al millón de euros, aunando a más de 200.000 espectadores en las salas de cine.