Avance del capítulo de hoy de ‘Entrevías’: aparece un nuevo cadáver en el barrio

La vida en el barrio de Entrevías sigue sin ser tranquila, por lo que Tirso Abantos y los suyos seguirán sin poder llorar la muerte de Irene en paz, ya que siguen teniendo frentes abiertos en su vida. La serie de Telecinco emite esta noche el segundo capítulo de su cuarta y última temporada en Telecinco después de un estreno más que discreto hace siete días. La ficción protagonizada por José Coronado y Luis Zahera solo consiguió en su estreno un 8,7 % de share y reunir a menos de 700.000 espectadores, unos números que no eran de esperar después de que en sus anteriores entregas fuese la serie en abierto más vista de un canal en abierto. La explicación a este tropezón en el camino puede deberse a la pobre audiencia que logró Babylon Show, el programa con el que Carlos Latre pretende competir con El Hormiguero y que por ahora no ha podido ni acercarse a él.

Tirso tiene claro que vengará la muerte de su nieta, pero antes quiere conseguir que el resto de su familia vuelva a ser feliz, algo muy complicado tras una enorme tragedia como la que han vivido. Lo único que le da fuerzas es seguir cuidando del hijo que Irene tuvo con Nelson justo antes de su morir, pero desde luego ese no es el mayor problema que tienen. Los aluniceros no se olvidan de la deuda que tiene Santi con ellos y que todavía no han podido cobrar, por lo que no dudarán en amenazarle de muerte para conseguir su dinero. Su padre, como no puede ser de otra manera, decide ayudarle para solucionar este asunto a su manera.

En la fundación que Jimena ha montado en el barrio, en la que también trabaja Nelson, las cosas no van mucho mejor después del baño de sangre que se vivió allí en la boda y han recibido la orden de cierre. Pero ninguno de ellos lo pondrá fácil y con la ayuda de muchos de sus voluntarios se enfrentarán a lo que haga falta para evitarlo, aunque les puedan costar caras estas acciones.

Gladys se encuentra en mitad de la preocupación por su nieto, por su hijo y por Tirso, pero no es el único problema que le ronda la cabeza. Una persona de su pasado aparece en Entrevías y todo le hace pensar que no planea nada bueno.

Mientras los Abantos siguen peleando, el ambiente en el barrio sigue estando muy caldeado después de que Ezequiel y Camila encuentren un nuevo cadáver calcinado. Siguen sin dar con el asesino, pero los problemas se multiplicarán cuando descubran que el fallecido en Pantero, que forma parte de la banda de Dulce, lo que pondrá de nuevo a las bandas nerviosas.

La serie Entrevías es una de las grandes apuestas de Telecinco para esta temporada, emitiendo los nuevos capítulos cada noche de lunes a las 22:50 h.