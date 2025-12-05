La película de Clint Eastwood que es una obra maestra y es la favorita del creador de ‘Yellowstone’

El director Taylor Sheridan es el hombre de moda este 2025 por ser el creador del universo Yellowstone, la serie original y sus precuelas) y uno de los responsables de la pasión de muchos espectadores por el western moderno. Además, Sheridan es el autor del guion de películas tan conocidas como Sicario y Comanchería (2016) y el director de la cinta de suspense y drama Wind River de 2017 protagonizada por Elizabeth Olsen and Jeremy Renner. Justamente cuando acababa de dirigir esta película Ryan Fujitani de Rotten Tomatoes le preguntó por su película favorita y, sin dudarlo, contestó que era Sin perdón de Clint Eastwood en el primer puesto de su lista de películas preferidas. Esta conocida cinta de 1992 es para muchos una de las mejores películas de todos los tiempos y obtuvo 4 premios Óscar, entre ellos los de mejor película y mejor director. Sin perdón está inspirada por Lawman (1971), el western del director británico Michael Winner.

Para el director Taylor Sheridan la película Sin Perdón dio un vuelco al género, ya que Clint Eastwood realizó innovaciones narrativas que no se habían hecho antes. La define como entretenida e increíble. «Diría que Sin Perdón probablemente encabeza la lista. ¿Qué tiene de especial? Es simplemente la forma en que Clint Eastwood desmitificó y destruyó nuestra noción del western. Es decir, demolió el género, lo revolucionó por completo. Fue una actuación maravillosa, y a veces, su uso del monólogo y el diálogo, algo que nunca se ve en los westerns», explica en la entrevista.

Otras películas que influyeron en Taylor Sheridan

Además como segunda película favorita Taylor incluyó En el calor de la noche (1967), una cinta dirigida por Norman Jewison y protagonizada por los actores Sidney Poitier y Rod Steiger. Esta película se convirtió en un gran éxito comercial y de crítica, obtuvo cinco Óscar y fue nominada a otros dos. ​Taylor explica en esta entrevista que cree que es una de las películas que más le ha influido. «Mirando hacia atrás, puedo ver cuánto influyó en mi escritura de guiones, porque lo que parece ser un procedimiento policial, y en realidad es un estudio sobre la raza y la soledad, y la percepción de una época. Así que creo que fue una de las películas más influyentes», añadió el director y guionista.

La tercera que ha elegido este director es El dilema (1999) de Michael Mann protagonizada por los conocidos actores Al Pacino y Russell Crowe. En la entrevista ha explicado que lo que más le gusta es «la forma en que crea tensión con una película sobre una declaración judicial. Simplemente increíble. Desde la perspectiva de un cineasta, hace cosas, rompe las reglas, y normalmente, si se va a emplear un método de cámara, se usa de principio a fin. Pero hay una escena en la que usa una steadycam y hace tomas increíbles, y ni siquiera te das cuenta de que es lo que estás viendo, cuando suele ser uno de los métodos más reveladores de manejo de cámara, y uno que personalmente no me gusta».

Como cuarta película favorita eligió la emotiva cinta Kramer contra Kramer (1979) porque en ella yuxtapone muchas ideas que tenemos sobre la familia y la crianza de los hijos. «De nuevo, una trama increíblemente sencilla que permite una exploración muy rica de los personajes, y uno de los mejores guiones que he leído», añadió Sheridan en la entrevista.

El Padrino y Platoon

Por último, como última opción Taylor Sheridan dudó en 2017 entre las películas El Padrino (1972) y Platoon (1986) por lo que al final eligió las dos. «Ambas películas me influyeron muchísimo. El Padrino es una película muy interesante porque establece el personaje de forma muy sencilla. No te das cuenta de que te están dando información. no te das cuenta de que estás aprendiendo. Es una de las películas mejor dirigidas de todos los tiempos», opinó Sheridan en la entrevista.

En cuanto a la película Platoon explica lo siguiente: «Creo que tenía 15 o 16 años cuando vi esa película en el cine. Me fascinó y la experiencia que la rodeó. Recuerdo que cuando la vi, todavía había cola para entrar. Aún no se había estrenado, y estábamos todos haciendo cola, 400 personas para entrar, y cuando se abrió la puerta, estaban todos esos veteranos de Vietnam con sus uniformes, hombres adultos, llorando y abrazados. Cuando me senté, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de ver. De nuevo, era una deconstrucción del cine bélico, la antítesis de Los Boinas Verdes de John Wayne».