Pedro Pascal se une al reparto de ‘Gladiator 2’

Según adelanta Deadline, Pedro Pascal se ha unido al elenco principal de Gladiator 2. El chileno es actualmente la estrella de la gran pantalla, gracias a haber participado en algunas de las series más relevantes de los últimos años. Narcos, Juego de tronos, The Mandalorian o Last of us son tan sólo, alguno de los ejemplo de por qué es a día de hoy el intérprete más querido por los fans.

Pascal, se unirá a un elenco lleno de estrellas que estará protagonizado por Paul Mescal y volverá a estar dirigida por Ridley Scott, el cineasta que filmó la cinta original. Acompañando al actor nominado en la pasada edición de los Oscar también estarán nombres tan reconocidos como Denzel Washington (El fuego de la venganza), Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin), Joseph Quinn (Stranger things) y Connie Nielsen (Wonder Woman), quien regresa para volver a encarnar el papel de la madre de Lucius. La historia seguirá al sobrino del malvado emperador Comodo (Joaquin Phoenix) que heredará un Imperio Romano en decadencia y que por supuesto, no podrá contar con sus dos caras más reconocidas para una secuela, ya que ambos fallecen en la ficción.

Una secuela improbable en una época en la que la nostalgia mueve con potencia la asistencia a los cines. Sino, que se lo digan a Top Gun: Maverick y Avatar: el sentido del agua, dos segundas partes que en su inicio jamás se esperaban por parte de los fans. La historia original de Gladiator estuvo protagonizada por Russell Crowe en el papel de Máximo Décimo Meridio, un general del ejército al que se le acusa vilmente de haber terminado con la vida del emperador Marco Aurelio. El largometraje, estrenado en el año 2000, recaudó más de 500 millones de dólares en todo el mundo, obteniendo el reconocimiento de la Academia con 5 Premios Oscar entre los que se incluyó la estatuilla a Mejor Película.

Crowe confesó que le otorgaba cierta envidia no poder repetir las sensaciones que vivió con el filme de Scott, pero que nadie de la producción había contado con él para nada relacionado con la producción de la secuela. Se espera que el rodaje de Gladiator 2 comience a finales del presente año.

El que sí que repetirá con Scott será Joaquin Phoenix. La dupla tiene por delante el estreno de Napoleón, biopic en el que el ganador del Oscar encarnará al emperador francés.