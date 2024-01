Paul Verhoeven está dispuesto a volver a la ciencia ficción si encuentra un guion como ‘RoboCop’

Puede que hoy haya perdido parte de su reconocimiento dentro del mainstream, pero Paul Verhoeven fue sin duda un director clave en la industria del entretenimiento durante los 80 y 90, convirtiendo en una figura que era el fiel reflejo de un amor incondicional hacia la ciencia ficción. Sin embargo y, tras rodar propuestas como Desafío Total o Starship Troopers, el cineasta neerlandés se ha mantenido alejado del género. En sus últimos trabajos, Verhoeven se ha acercado más a historias basadas en la realidad, algo palpable desde el 2006 con El libro negro, Elle en el 2016 o Benedetta el pasado 2021. Aunque esto no quiere decir que haya perdido su amor hacia la fantasía futurista, manifestando en una reciente entrevista que si encuentra un guion tan bueno como el que en su momento fue Robocop, no dudaría en volver a ponerse al frente de un relato de ciencia ficción.

A sus 85 años, Verhoeven se prepara para rodar su próximo proyecto a finales de este año, un thriller político llamado Young Sinner. “Si alguien me diera un guion como RoboCop o Desafío Total, no dudaría en hacerlo”, explicaba. Aunque después añadió que si ese libreto existía, él señala que no lo ha visto. Su nueva propuesta sí que supondrá un regreso en cambio a la industria hollywoodiense. Young Sinner es su primera película norteamericana desde que en el año 2.000 rodase El hombre sin sombra.

Verhoeven vuelve a formar equipo con Ed Neumeier

A pesar de no haber encontrado ese material del nivel de la cinta protagonizada por Peter Weller, el realizador vuelve a reunirse con el guionista creador del personaje del policía robótico Alex J. Murphy. Ed Neumeier lleva con Verhoeven una larga temporada trabajando ene este guion que debería estar listo en poco tiempo. Después tendrán por delante la complicada tarea de encontrar quien financie el proyecto:

“Estoy trabajando con Ed Neumeier, quien escribió RoboCop. Se podría decir que es un thriller político, si se quiere situado en Washington. Los últimos años estuve trabajando en Francia porque no podía encontrar algo interesante aquí en ese momento. Pero a Ed se le ocurrió una propuesta realmente interesante aquí en ese momento. Llevamos dos años trabajando el guion. Debería estar listo en dos meses y luego podremos averiguar si alguien puede financiarlo”.

Benedetta, su última película, está disponible en la plataforma de Filmin.