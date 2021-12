Parece que después de muchos años, intentando llevar sin éxito a la gran pantalla las adaptaciones de los videojuegos, la industria ha conseguido dar en la tecla y contentar al público, sin que las producciones sean absolutamente destrozadas por la crítica. Así, pues las versiones cinematográficas malogradas de Doom, Prince of Persia y Assasins Creed han dado paso, al humor y a la aventura que evocan títulos como Detective Pikachu y Sonic. Un éxito impulsado debido a que la mezcla entre CGI de animación y la imagen real está en auge, gracias a los avances propios de la tecnología. No obstante, Hollywood no se va a acoger simplemente a este sistema, sino que apostará por la animación completa para el largometraje de animación que se está preparando de Mario Bros o Netflix, dando la noticia actual de que preparará una película live action de Mega Man.

Mega Man nació en 1987, con un primer juego en la consola NES. No obstante, la dificultad que conlleva crear su universo en un contexto de realidad. El proyecto lleva en desarrollo desde el 2015 a través de la productora Chernin Entertainment, pero es ahora cuando Netflix ha decidido apoyar el proyecto, debido al auge videojuego que hemos mencionado anteriormente.

En 2018 Capcom, compañía a la que pertenece el personaje, anunció la película con Jenry Joost y Rel Schulman a cargo del proyecto. Más tarde, el guionista de Project Power, Mattson Tomlin se unió a la producción, prometiendo una cinta que no caería en la infantilización comercial. Netflix es la última fuerza que se ha sumado a este grupo, inflando de seguro, un presupuesto que necesitará una importante inversión en efectos especiales y CGI.

De momento, según fuentes del medio IGN, la película de Mega Man se encuentra en un punto de desarrollo muy primitivo. El videojuego tuvo una exitosa serie de animación en los 90 y un desastre, en formato de live action en el 2010. El tiempo dirá si la producción sale a flote o termina siendo uno de esos proyectos malditos que no encuentran salida. Recordemos que Netflix canceló la segunda temporada de Cowboy Bepop, su último intento por llevar al anime a la acción real sin éxito.