‘El nuevo empleado’, la serie de suspense que estrena Netflix el 16 de diciembre

Las series protagonizadas por abogados se han convertido en un clásico en las plataformas de streaming. Series como The Good Wife, The Good Fight, Better call Saul, Espiral, Cómo defender a un asesino o Suits, entre otras muchas. En las tramas suele haber un abogado novato que carga con un caso que le viene demasiado grande y que no sabe cómo abordar.

Una de las novedades de esta semana es el estreno de la serie El nuevo empleado (The Recruit) en Netflix el próximo viernes 16 de diciembre. Una serie de suspense que está protagonizada por el conocido actor Noah Centineo, al que conocemos por ficciones como A todos los chicos de los que me enamoré o Black Adam.

El protagonista de esta serie es Owen Hendricks, un joven abogado de la CIA, que en su primera semana de trabajo descubre un grave escándalo y sin querer se ve inmerso en una peligrosa lucha de poderes políticos internacionales. Un abogado novato que se encuentra con un problema muy complicado que no sabe cómo solucionar y tampoco conoce lo suficiente a sus compañeros para descubrir de quién se puede fiar para pedir consejo o ayuda.

Una grave amenaza

El nuevo empleado cuenta la historia de Owen Hendricks (Noah Centineo), un joven abogado de la CIA que, como hemos contado, en su primera semana de trabajo, descubre una carta de la exagente Max Meladze (Laura Haddock). Una carta en la que Max amenaza con divulgar información confidencial sobre la agencia a menos que la exoneren de un grave crimen.

Como explica la sinopsis de Netflix: “A partir de ese momento, Owen se ve envuelto en los entresijos del poder político, un mundo peligroso y a menudo absurdo dominado por personajes taimados, mientras recorre el planeta para cumplir con su misión y dejar su huella en la CIA”.

El reparto de El nuevo empleado

Además de Noah Centineo y Laura Haddock que interpretan a los protagonistas, en el reparto de la serie también están los actores Aarti Mann, Colton Dunn, Fivel Stewart, Daniel Quincy Annoh, Kristian Bruun, Vondie Curtis Hall, Byron Mann, Angel Parker, Kaylah Zander, Fivel Stewart o Colton Dunn, entre otros.

La producción ejecutiva de la serie de ocho episodios de más o menos una hora ha estado a cargo del propio Noah Centineo, Doug Liman, Gene Klein, David Bartis, Adam Ciralsky y Alexi Hawley, que además es su creador y showrunner. Los episodios de la serie han sido dirigidos por Doug Liman, Alex Kalymnios, Emmanuel Osei-Kuffour Jr. y Julian Holmes.