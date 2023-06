La nueva película de ‘Alien’ ya tiene fecha de estreno

Después de un par de años inciertos para la franquicia Alien, después de la decepcionante Alien: Covenant y la compra de la Fox por parte de Disney, los fans por fin pueden volver a marcar una fecha en el calendario para volver a ver a la terrible criatura espacial: el 16 de agosto de 2024.

Aunque todavía no exista un título oficial, a la cinta se le conoce con el sobrenombre de Alien: Romulus y por lo que sabemos podría ser perfectamente un nombre provisional. Los datos de la producción son escasos y sin embargo, existe una sinopsis de la 20th Century Studios que dice lo siguiente: “En esta novena entrada en la serie de películas inmensamente popular y perdurable, un grupo de jóvenes en un mundo distante se encuentran en una confrontación con la forma de vida más aterradora del universo”. De momento, el elenco está formado por Cailee Spaeny, Isabela Merced, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn y Aileen Wu. Desafortunadamente, la que no regresará en este reboot será Sigourney Weaver, quien ya aseguró que su tiempo en el espacio ya había terminado. “Ese barco ha zarpado. Estoy muy feliz de hacer lo que estoy haciendo. ¡Puse mi tiempo en el espacio!”, contaba la icónica teniente Ripley, capitana de la Nostromo.

Según fuentes cercanas al proyecto, lo más probable es que esta nueva historia no tenga ninguna conexión con las precuelas, las cuales no funcionaron bien ni en la taquilla ni en la crítica, la cual antojo las dos propuestas como largometrajes completamente innecesarios. Alien: Romulus estará dirigida por Fede Álvarez, el cineasta uruguayo que ha construido una sólida carrera en el género de terror a través de propuestas tan dispares como No respires y los remakes de La matanza de Texas y Evil Dead.

Aparte de este regreso a la gran pantalla, Disney quiere explotar la IP con una serie de televisión totalmente independiente del proyecto de Álvarez. Estará protagonizada por Noah Hawley y Sydney Chandler. Sin embargo, a diferencia del futuro filme, la serie no tiene fecha de estreno prevista y se la espera después de la nueva propuesta fílmica. No es la primera marca que la casa del ratón trae de regreso. En 2022, Disney estrenó Predator: la presa directamente en Disney +, siendo un gran éxito para la prensa especializada. Y vosotros ¿creéis que la franquicia creada por Ridley Scott conseguirá remontar el varapalo de sus anteriores productos?