Nueva imagen de Benny Safdie en ‘Oppenheimer’

Si Barbie no lo evita, se espera que Oppenheimer sea el gran taquillazo del verano cuando llegue a las salas el próximo mes. La nueva cinta de Christopher Nolan cuenta con un elenco espectacular y además está rodada en el gigantesco formato IMAX (se dice que extendida, la película ocupa casi 18 kilómetros). Pero en ese reparto hay más allá de las caras ultrareconocibles de Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon o Casey Affleck. Y es que el director Benny Safdie tiene su propio personaje en este biopic sobre el nacimiento de la bomba atómica. Un rol del que ya hemos podido obtener una imagen que ha publicado la revista EMPIRE.

Cillian Murphy says that #Oppenheimer is an "essential cinematic experience": "There are moments that will blow people’s lids off," he tells Empire.

READ MORE: https://t.co/GQV4NtEVsw pic.twitter.com/PeoXvx0Ayq

— Empire Magazine (@empiremagazine) June 6, 2023