Actualmente Will Smith se encuentra promocionando King Richard, la película sobre el padre de las tenistas Venus y Serena Williams que parece pronosticar al menos, una nominación al Oscar para el actor. Más allá de lo contento que está con esta historia de superación, sacrificio y paternidad, Smith no deja de “darle caña” a antiguos trabajos de su filmografía como por ejemplo Wild wild west. La calidad alrededor de esa película mitad western, mitad steampunk tiene un consenso popular evidente que la cataloga como uno de los peores films de la historia. Por eso mismo, no sorprende su evidente disgusto frente a esa producción, pero lo que sí que llama la atención es que el actor ahora la ha tomado con Soy leyenda, la cinta postapocalíptica que suele gustar en mayor o menor medida entre sus fans.

Y eso que la adaptación fílmica de la novela de Richard Matheson fue un auténtico taquillazo en 2007, siendo uno de los mejores estrenos de ese año, llegando a recaudar mundialmente casi 600 millones de dólares, con un presupuesto de 150 millones. Una de las polémicas que la película siempre ha despertado es el final alternativo que pudo verse al llegar Soy leyenda al mercado doméstico del DVD y Blu-ray. En el final original, el personaje de Will Smith (Robert Neville) se sacrificaba para que Ethan y Anna pudiesen llevar la cura al enclave militar de supervivientes.

En cambio, en el material extra del formato físico podía verse cómo Neville sobrevivía y aprendía una lección de las criaturas. El intérprete ha declarado en el programa de Oprah para Apple TV no estar nada contento con la cinta: “Cuando me comentaron que habíamos batido récords me emocioné alrededor de 30 segundos”, señalaba Smith que creía que si hubiesen ajustado el final a “algo más similar al de Gladiator”, que era lo que él quería, podrían haber recaudado mucho más. Un pensamiento que entró en conflicto con el productor James Lassiter, quien llegó a colgarle el teléfono al actor.

Tras varias idas y venidas de producciones que no terminaban de brillar en taquilla, el actor hizo de genio mágico en la adaptación de acción real de Aladdin, recaudando 1000 millones por todo el mundo. Su catapulta hacia los Oscar King Richard se estrenará de forma simultánea en cines y HBO Max el 19 de noviembre, mientras que en España primero verá la luz en cines el 21 de enero con el título El método Williams.