Netflix arrasa con la serie que te mantendrá en tensión: tiene una temporada

La serie coreana Estamos muertos se ha convertido en una de las más vistas en Netflix. Una serie de suspense que tiene por ahora una sola temporada y que está arrasando en la plataforma de streaming. Estamos muertos se ha convertido en otra de las series coreanas que ha triunfado en los últimos años como El juego del calamar.

Estamos muertos cuenta la historia de unos estudiantes de un instituto llamado Hyosan High School que se quedan atrapados en el interior de su escuela debido a que una rata infectada con un virus mortífero muerde a uno de los estudiantes. El problema es que se convierte en zombie y pronto contagia a otros estudiantes y todos se tienen que quedar encerrados.

Una serie dirigida por Lee Jae Kyu que ha contado con Chun Sung Il como guionista y está basada en el webtoon Naver Now at Our School de Joo Dong-geun publicado entre 2008 a 2011 que tuvo un gran éxito hace unos años.

Objetivo escapar del virus

Los estudiantes protagonistas de esta serie tienen como objetivo escapar del virus. Pero es muy complicado porque están encerrados en el centro escolar y sus compañeros están infectados y solo quieren morderles. Los jóvenes

intentarán juntos intentar sobrevivir y pensar en un plan contra este terrible virus.

Uno de los aciertos de la serie es la elección de los protagonistas que interpretan a los estudiantes. Park Ji Hoo interpreta el papel de Nam On Jo, Yoon Chan Young a Lee Cheong San, Cho Yi Hyun a Choi Nam Ra, la presidenta y Park Solomon a Lee Soo Hyuk, el estudiante que hacía antes bullying y ahora se ha reformado.

También en el reparto de Estamos muertos está el actor Yoo In Soo que interpreta a Yoon Gwi Nam, el chico que hace bullying, Lee Yoo Mi Lee a Na Yeon, la chica rica arrogante, Kim Byung Chul a Lee Byun Chan, el profesor que desata el apocalipsis zombie, Lee Kyu Hyun a Song Jae Ik, el detective y Jeon Bae Soo a Nam So Ju, el papá de On Jo.

La temporada 2 de Estamos muertos en Netflix

La primera temporada de esta controvertida serie ha tenido un gran éxito en todo el mundo y Netflix ya ha confirmado la segunda temporada. Según ha trascendido, la segunda entrega seguirá con la trama de la primera ya que algunos supervivientes intentarán seguir luchando contra está terrible situación.

Todavía Netflix no ha confirmado la fecha concreta de estreno de la segunda temporada de Estamos muertos, pero está claro que muchos seguidores están deseando ver de nuevo las aventuras de estos valientes estudiantes.